СК будет просить ареста сына олигарха Бажаева

28 июля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Правоохранители настаивают на аресте Тимура Бажаева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет попросит суд арестовать сына олигарха Мусы Бажаева Тимура. Он подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к полицейскому 27 июля 2024 года в районе Лужников. «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК. По версии следствия, 27 июля 2024 года, находясь в районе комплекса «Лужники», Тимур Бажаев нарушил общественный порядок. Задержанный вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие к представителю власти. Подозреваемый был задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение. Тимур Бажаев 27 июля совершил нападение на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александра Манохина на территории Лужников. В материале URA.RU рассматривается, что именно послужило причиной конфликта. По словам отца Тимура, он не собирается активно защищать сына, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет попросит суд арестовать сына олигарха Мусы Бажаева Тимура. Он подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к полицейскому 27 июля 2024 года в районе Лужников. «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК. По версии следствия, 27 июля 2024 года, находясь в районе комплекса «Лужники», Тимур Бажаев нарушил общественный порядок. Задержанный вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие к представителю власти. Подозреваемый был задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение. Тимур Бажаев 27 июля совершил нападение на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александра Манохина на территории Лужников. В материале URA.RU рассматривается, что именно послужило причиной конфликта. По словам отца Тимура, он не собирается активно защищать сына, передает «Ридус».