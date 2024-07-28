СК будет просить ареста сына олигарха Бажаева

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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, пистолет, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, конвой
Правоохранители настаивают на аресте Тимура Бажаева Фото:

Следственный комитет попросит суд арестовать сына олигарха Мусы Бажаева Тимура. Он подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к полицейскому 27 июля 2024 года в районе Лужников.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК. По версии следствия, 27 июля 2024 года, находясь в районе комплекса «Лужники», Тимур Бажаев нарушил общественный порядок.

Задержанный вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие к представителю власти. Подозреваемый был задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение.

Тимур Бажаев 27 июля совершил нападение на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александра Манохина на территории Лужников. В материале URA.RU рассматривается, что именно послужило причиной конфликта. По словам отца Тимура, он не собирается активно защищать сына, передает «Ридус».

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Следственный комитет попросит суд арестовать сына олигарха Мусы Бажаева Тимура. Он подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к полицейскому 27 июля 2024 года в районе Лужников. «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК. По версии следствия, 27 июля 2024 года, находясь в районе комплекса «Лужники», Тимур Бажаев нарушил общественный порядок. Задержанный вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие к представителю власти. Подозреваемый был задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение. Тимур Бажаев 27 июля совершил нападение на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александра Манохина на территории Лужников. В материале URA.RU рассматривается, что именно послужило причиной конфликта. По словам отца Тимура, он не собирается активно защищать сына, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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