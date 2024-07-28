СК будет просить ареста сына олигарха Бажаева

Следственный комитет попросит суд арестовать сына олигарха Мусы Бажаева Тимура. Он подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия к полицейскому 27 июля 2024 года в районе Лужников.
«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК. По версии следствия, 27 июля 2024 года, находясь в районе комплекса «Лужники», Тимур Бажаев нарушил общественный порядок.
Задержанный вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие к представителю власти. Подозреваемый был задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено официальное обвинение.
Тимур Бажаев 27 июля совершил нападение на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александра Манохина на территории Лужников. В материале URA.RU рассматривается, что именно послужило причиной конфликта. По словам отца Тимура, он не собирается активно защищать сына, передает «Ридус».
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