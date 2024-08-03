Раскрыто послание Путина в ходе обмена заключенными

Devdiscourse: Путин обменом заключенных показал приверженность спецслужбам РФ

03 августа 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал свою приверженность интересам России и ее спецслужбам, считают авторы Devdiscourse Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Новость по теме Россия отдала Яшина*, Кара-Мурзу* и Гершковича: что известно об обмене заключенными Россия и Запад 1 августа провели масштабный обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Как пишет Devdiscourse, этот обмен показал приверженность президента РФ Владимира Путина национальной лояльности, а также преданности российским спецслужбам. В ходе мероприятия Москва вернула себе восемь россиян, включая двоих детей. Западные страны, в свою очередь, получили обратно 16 человек. «Жест Путина поднял боевой дух служб безопасности, подтвердив его приверженность возвращению домой захваченных [Западом] оперативников. Запад рассматривает обмен как дипломатическую победу, в то время как Россия представляет его как демонстрацию национальной лояльности и государственной защиты», — передают авторы материала. В своих заключениях они намекают на возвращение в Россию Владимира Красикова, причастность к ФСБ которого, подтвердили в Кремле. Также супруги Дульцевы являются экс-сотрудниками Службы внешней разведки РФ. Обмен заключенными прошел 1 августа. В ходе него домой вернулись россияне Вадим Красиков, осужденные за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, вместе с детьми, а также подозреваемый Западом в работе на спецслужбы РФ Михаил Микушин и журналист Павел Рубцов. Кроме того были возвращены сын депутата Госдумы Роман Селезнев, осужденный за кибермошенничество Владислав Клюшин и Вадим Конощенок, которого обвиняли в причастности к схеме по предоставлению секретной электроники и боеприпасов США российской стороне. Из всех них только Красиков и Дульцевы являются представителем спецслужб РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Запад 1 августа провели масштабный обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Как пишет Devdiscourse, этот обмен показал приверженность президента РФ Владимира Путина национальной лояльности, а также преданности российским спецслужбам. В ходе мероприятия Москва вернула себе восемь россиян, включая двоих детей. Западные страны, в свою очередь, получили обратно 16 человек. «Жест Путина поднял боевой дух служб безопасности, подтвердив его приверженность возвращению домой захваченных [Западом] оперативников. Запад рассматривает обмен как дипломатическую победу, в то время как Россия представляет его как демонстрацию национальной лояльности и государственной защиты», — передают авторы материала. В своих заключениях они намекают на возвращение в Россию Владимира Красикова, причастность к ФСБ которого, подтвердили в Кремле. Также супруги Дульцевы являются экс-сотрудниками Службы внешней разведки РФ. Обмен заключенными прошел 1 августа. В ходе него домой вернулись россияне Вадим Красиков, осужденные за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, вместе с детьми, а также подозреваемый Западом в работе на спецслужбы РФ Михаил Микушин и журналист Павел Рубцов. Кроме того были возвращены сын депутата Госдумы Роман Селезнев, осужденный за кибермошенничество Владислав Клюшин и Вадим Конощенок, которого обвиняли в причастности к схеме по предоставлению секретной электроники и боеприпасов США российской стороне. Из всех них только Красиков и Дульцевы являются представителем спецслужб РФ.