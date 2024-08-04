Медведев раскрыл детали самого масштабного обмена заключенными РФ и США

Обмен заключенными между Россией и США стал самым масштабным в современной истории, переговоры длились долго и утомительно. Детали обмена сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Нужно было настаивать на наших целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик. Кстати, справедливости ради, отмечу, что и „западные друзья“ проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам. Было трудно, тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу», — написал Медведев в Telegram.
По информации зампреда Совбеза, это была филигранная работа ведомств. Процесс, который Медведев описал как трудную шахматную партию, длился «утомительно долго и, казалось, уходил в цугцванг».
Ранее после обмена в аэропорту Анкары в Россию вернулись восемь граждан, задержанных в странах НАТО. Встречу освобожденных россиян в аэропорту Внуково-2 лично провел президент РФ Владимир Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.