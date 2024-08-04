Медведев раскрыл детали самого масштабного обмена заключенными РФ и США

Медведев: обмен заключенными между Россией и США стал самым масштабным в истории
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев назвал переговоры по обмену «утомительно долгой шахматной партией» Фото:
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Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Обмен заключенными между Россией и США стал самым масштабным в современной истории, переговоры длились долго и утомительно. Детали обмена сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Нужно было настаивать на наших целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик. Кстати, справедливости ради, отмечу, что и „западные друзья“ проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам. Было трудно, тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу», — написал Медведев в Telegram.

По информации зампреда Совбеза, это была филигранная работа ведомств. Процесс, который Медведев описал как трудную шахматную партию, длился «утомительно долго и, казалось, уходил в цугцванг».

Ранее после обмена в аэропорту Анкары в Россию вернулись восемь граждан, задержанных в странах НАТО. Встречу освобожденных россиян в аэропорту Внуково-2 лично провел президент РФ Владимир Путин.

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Обмен заключенными между Россией и США стал самым масштабным в современной истории, переговоры длились долго и утомительно. Детали обмена сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Нужно было настаивать на наших целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик. Кстати, справедливости ради, отмечу, что и „западные друзья“ проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам. Было трудно, тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу», — написал Медведев в Telegram. По информации зампреда Совбеза, это была филигранная работа ведомств. Процесс, который Медведев описал как трудную шахматную партию, длился «утомительно долго и, казалось, уходил в цугцванг». Ранее после обмена в аэропорту Анкары в Россию вернулись восемь граждан, задержанных в странах НАТО. Встречу освобожденных россиян в аэропорту Внуково-2 лично провел президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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