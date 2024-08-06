ТАСС выяснило, что взорвалось в доме в Москве

ТАСС: в московской квартире взорвался неизвестный предмет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Взрыв выбил стекла в квартире Фото:
новость из сюжета
В жилом доме в Москве произошел взрыв

В Москве в жилом доме взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщили журналисты ТАСС. Ранее сообщалось, что речь идет о взрыве газа.

«Неизвестный предмет взорвался в квартире дома на улице Артамонова на западе Москвы», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В результате случившегося пострадал предварительно один человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в жилом доме взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщили журналисты ТАСС. Ранее сообщалось, что речь идет о взрыве газа. «Неизвестный предмет взорвался в квартире дома на улице Артамонова на западе Москвы», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В результате случившегося пострадал предварительно один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...