ТАСС выяснило, что взорвалось в доме в Москве

Взрыв выбил стекла в квартире
новость из сюжетаВ жилом доме в Москве произошел взрыв
В Москве в жилом доме взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщили журналисты ТАСС. Ранее сообщалось, что речь идет о взрыве газа.
«Неизвестный предмет взорвался в квартире дома на улице Артамонова на западе Москвы», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В результате случившегося пострадал предварительно один человек.
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