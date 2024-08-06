ТАСС выяснило, что взорвалось в доме в Москве

ТАСС: в московской квартире взорвался неизвестный предмет

06 августа 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Взрыв выбил стекла в квартире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В жилом доме в Москве произошел взрыв В Москве в жилом доме взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщили журналисты ТАСС. Ранее сообщалось, что речь идет о взрыве газа. «Неизвестный предмет взорвался в квартире дома на улице Артамонова на западе Москвы», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В результате случившегося пострадал предварительно один человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в жилом доме взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщили журналисты ТАСС. Ранее сообщалось, что речь идет о взрыве газа. «Неизвестный предмет взорвался в квартире дома на улице Артамонова на западе Москвы», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В результате случившегося пострадал предварительно один человек.