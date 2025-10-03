Машина вспыхнула в Санкт-Петербурге после ДТП

На место оперативно прибыли пожарные и потушили автомобиль
На место оперативно прибыли пожарные и потушили автомобиль Фото:

Мощный пожар произошел на 23-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге от столкновения легковой машины. После ДТП транспортное средство загорелось, над трассой поднялся густой столб черного дыма. Соответствующие кадры очевидцев появились в соцсетях.

«Над кольцевой поднялся огромный столб дыма. Снимками огненного ада делятся подписчики», — пишет telegram-канал «78 — Новости». На кадрах видно, что движение на участке автодороги затруднено. 

Пострадавших от инцидента нет. На месте ЧП работают пожарные.

Как сообщало URA.RU, ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга пострадал водитель при пожаре в грузовике возле дома на Суздальском проспекте. Мужчина успел выбраться из кабины до взрыва бензобака. Шофера госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

