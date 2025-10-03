Машина вспыхнула в Санкт-Петербурге после ДТП

Мощный пожар произошел на 23-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге от столкновения легковой машины. После ДТП транспортное средство загорелось, над трассой поднялся густой столб черного дыма. Соответствующие кадры очевидцев появились в соцсетях.
«Над кольцевой поднялся огромный столб дыма. Снимками огненного ада делятся подписчики», — пишет telegram-канал «78 — Новости». На кадрах видно, что движение на участке автодороги затруднено.
Пострадавших от инцидента нет. На месте ЧП работают пожарные.
Как сообщало URA.RU, ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга пострадал водитель при пожаре в грузовике возле дома на Суздальском проспекте. Мужчина успел выбраться из кабины до взрыва бензобака. Шофера госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.