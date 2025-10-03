В Москве подорожает проезд

Цену на проезд по МСД в Москве проиндексируют второй раз за год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повышение цен произойдет второй раз за год
Повышение цен произойдет второй раз за год Фото:

В Москве с 13 октября подорожает проезд по московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик. Новые тарифы коснутся автомобилистов, которые пользуются МСД по будням утром с 07:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 20:00. Теперь стоимость проезда одного участка составит десять рублей вместо прежних семи, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Решение о повышении стоимости принято для регулирования транспортных потоков в наиболее загруженные часы. В дептрансе подчеркнули, что новые тарифы не затронут пользователей в выходные и праздничные дни, а также в остальное время суток.

Кроме того, отмечается, что стоимость транзитного проезда по МСД остается прежней — 950 рублей. В ведомстве добавили, что большая часть времени использование трассы по-прежнему будет бесплатным. Это второе повышение стоимости проезда по скоростному диаметру за год: предыдущее вступило в силу в июне 2025 года.

Ранее в Тюмени подросли цены на проезде в общественном транспорте. Цена по безналу составляет 35 рублей (вместо 31-го) и 40 рублей (вместо 32-ух) за наличный расчет. В начале 2026 года горожан ждет еще одно увеличение тарифов уже на два рубля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве с 13 октября подорожает проезд по московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик. Новые тарифы коснутся автомобилистов, которые пользуются МСД по будням утром с 07:00 до 11:00 и вечером с 16:00 до 20:00. Теперь стоимость проезда одного участка составит десять рублей вместо прежних семи, сообщили в департаменте транспорта столицы. Решение о повышении стоимости принято для регулирования транспортных потоков в наиболее загруженные часы. В дептрансе подчеркнули, что новые тарифы не затронут пользователей в выходные и праздничные дни, а также в остальное время суток. Кроме того, отмечается, что стоимость транзитного проезда по МСД остается прежней — 950 рублей. В ведомстве добавили, что большая часть времени использование трассы по-прежнему будет бесплатным. Это второе повышение стоимости проезда по скоростному диаметру за год: предыдущее вступило в силу в июне 2025 года. Ранее в Тюмени подросли цены на проезде в общественном транспорте. Цена по безналу составляет 35 рублей (вместо 31-го) и 40 рублей (вместо 32-ух) за наличный расчет. В начале 2026 года горожан ждет еще одно увеличение тарифов уже на два рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...