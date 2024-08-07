07 августа 2024

NBC: агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Риттера в штате Нью-Йорк

© Служба новостей «URA.RU»
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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера Фото:

Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в штате Нью-Йорк. Об этом сообщают журналисты.

«ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв», — сообщает местное подразделение телеканала NBC — News Channel 13. ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с «федеральным расследованием» в доме экс-разведчика США Скотта Риттера.

Ранее Риттер не смог вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024. Его сняли с самолета, при этом у него был изъят паспорт. По словам Риттера, ему объяснили, что это было сделано по распоряжению из Госдепартамента США.

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Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в штате Нью-Йорк. Об этом сообщают журналисты. «ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв», — сообщает местное подразделение телеканала NBC — News Channel 13. ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с «федеральным расследованием» в доме экс-разведчика США Скотта Риттера. Ранее Риттер не смог вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024. Его сняли с самолета, при этом у него был изъят паспорт. По словам Риттера, ему объяснили, что это было сделано по распоряжению из Госдепартамента США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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