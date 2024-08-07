NBC: агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Риттера в штате Нью-Йорк

08 августа 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в штате Нью-Йорк. Об этом сообщают журналисты. «ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв», — сообщает местное подразделение телеканала NBC — News Channel 13. ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с «федеральным расследованием» в доме экс-разведчика США Скотта Риттера. Ранее Риттер не смог вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024. Его сняли с самолета, при этом у него был изъят паспорт. По словам Риттера, ему объяснили, что это было сделано по распоряжению из Госдепартамента США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в штате Нью-Йорк. Об этом сообщают журналисты. «ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв», — сообщает местное подразделение телеканала NBC — News Channel 13. ФБР подтвердило РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в связи с «федеральным расследованием» в доме экс-разведчика США Скотта Риттера. Ранее Риттер не смог вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024. Его сняли с самолета, при этом у него был изъят паспорт. По словам Риттера, ему объяснили, что это было сделано по распоряжению из Госдепартамента США.