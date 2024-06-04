Скотт Риттер раскрыл, почему власти США не пустили его в Россию

Скотт Риттер: снятие с рейса в США было запланированной засадой правительства
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , самолет
Экс-разведчику США Скотту Риттеру власти не позволили вылететь в Россию на ПМЭФ-24 Фото:

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что его снятие с рейса в Соединенных Штатах было «запланированной засадой» со стороны правительства страны. Он также отметил, что сделано это было ради того, чтобы он не смог посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-24).

«Это был запланированный акт со стороны правительства Штатов, чтобы помешать мне сесть на самолет и принять участие в мероприятии», — сообщил Риттер в соцсети Х. Экс-разведчик заявил, что у него изъяли паспорт без объяснения причин, из-за чего он не смог вылететь в Россию.

Ранее сообщалось, что Риттеру было отказано в вылете в Россию на Петербургский международный экономический форум. Отмечается, что его сняли с самолета и конфисковали паспорт по приказу Госдепартамента США.

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Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что его снятие с рейса в Соединенных Штатах было «запланированной засадой» со стороны правительства страны. Он также отметил, что сделано это было ради того, чтобы он не смог посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-24). «Это был запланированный акт со стороны правительства Штатов, чтобы помешать мне сесть на самолет и принять участие в мероприятии», — сообщил Риттер в соцсети Х. Экс-разведчик заявил, что у него изъяли паспорт без объяснения причин, из-за чего он не смог вылететь в Россию. Ранее сообщалось, что Риттеру было отказано в вылете в Россию на Петербургский международный экономический форум. Отмечается, что его сняли с самолета и конфисковали паспорт по приказу Госдепартамента США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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