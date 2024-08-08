Минздрав назвал число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область

Минздрав: из-за обстрелов ВСУ в Курской области пострадали 57 взрослых и 9 детей

08 августа 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Из-за атаки ВСУ на Курскую область с 6 по 8 августа пострадали 66 человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Из-за атаки ВСУ на Курскую область с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, среди которых девять детей. Об этом сообщил Минздрав РФ. «С 6 по 8 августа из-за обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе 9 детей», — сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. По их словам, в местных медицинских учреждениях находятся 33 взрослых и пятеро детей. Ранее, 7 августа, Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в Курской области. В их числе были шестеро детей. Эту информацию передавали 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за атаки ВСУ на Курскую область с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, среди которых девять детей. Об этом сообщил Минздрав РФ. «С 6 по 8 августа из-за обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе 9 детей», — сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. По их словам, в местных медицинских учреждениях находятся 33 взрослых и пятеро детей. Ранее, 7 августа, Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в Курской области. В их числе были шестеро детей. Эту информацию передавали 360.ru.