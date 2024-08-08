Минздрав назвал число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область

Из-за атаки ВСУ на Курскую область с 6 по 8 августа пострадали 66 человек
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Из-за атаки ВСУ на Курскую область с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, среди которых девять детей. Об этом сообщил Минздрав РФ.
«С 6 по 8 августа из-за обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе 9 детей», — сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. По их словам, в местных медицинских учреждениях находятся 33 взрослых и пятеро детей.
Ранее, 7 августа, Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в Курской области. В их числе были шестеро детей. Эту информацию передавали 360.ru.
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