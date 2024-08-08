Минздрав назвал число пострадавших от атаки ВСУ на Курскую область

Минздрав: из-за обстрелов ВСУ в Курской области пострадали 57 взрослых и 9 детей
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Скорая помощь. Москва , скорая помощь
Из-за атаки ВСУ на Курскую область с 6 по 8 августа пострадали 66 человек Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Из-за атаки ВСУ на Курскую область с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, среди которых девять детей. Об этом сообщил Минздрав РФ.

«С 6 по 8 августа из-за обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе 9 детей», — сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. По их словам, в местных медицинских учреждениях находятся 33 взрослых и пятеро детей.

Ранее, 7 августа, Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в Курской области. В их числе были шестеро детей. Эту информацию передавали 360.ru.

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Из-за атаки ВСУ на Курскую область с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, среди которых девять детей. Об этом сообщил Минздрав РФ. «С 6 по 8 августа из-за обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе 9 детей», — сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. По их словам, в местных медицинских учреждениях находятся 33 взрослых и пятеро детей. Ранее, 7 августа, Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в Курской области. В их числе были шестеро детей. Эту информацию передавали 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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