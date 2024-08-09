09 августа 2024

Осужденный по делу об убийстве Немцова ушел из колонии на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Немцов был убит в 2015 году
Борис Немцов был убит в 2015 году Фото:

Один из осужденных по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, Темирлан Эскерханов, был освобожден из колонии и отправлен в зону СВО. Соответствующую информацию предоставили источники в правоохранительных органах.

«Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО», — рассказал близкий к силовикам источник ТАСС. Собеседник агентства также заявил, что контракт с бывшим осужденным будет действовать один год.

Немцов был убит в центре Москвы в 2015 году, что вызвало широкий общественный резонанс и множество спекуляций вокруг мотивов и заказчиков преступления. Пятеро фигурантов дела были признаны виновными и осуждены Московским окружным военным судом. Эскерханов был приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей и 14 годам тюрьмы.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.

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Один из осужденных по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, Темирлан Эскерханов, был освобожден из колонии и отправлен в зону СВО. Соответствующую информацию предоставили источники в правоохранительных органах. «Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО», — рассказал близкий к силовикам источник ТАСС. Собеседник агентства также заявил, что контракт с бывшим осужденным будет действовать один год. Немцов был убит в центре Москвы в 2015 году, что вызвало широкий общественный резонанс и множество спекуляций вокруг мотивов и заказчиков преступления. Пятеро фигурантов дела были признаны виновными и осуждены Московским окружным военным судом. Эскерханов был приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей и 14 годам тюрьмы. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить или опровергнуть вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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