Верховный суд смягчил наказание убийцам Немцова

03:29 11 октября 2017 0

Организатор убийства Бориса Немцова по-прежнему находится на свободе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Верховный суд России смягчил наказание пятерым осужденным за убийство Бориса Немцова. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», фигурантов громкого дела освободили от денежных штрафов.

«Приговор в отношении осужденных изменить. Исключить назначение каждому штрафа в виде 100 тысяч рублей. В остальном приговор оставить в силе», — заявил судья. Остальные пункты приговора остались в силе без изменений. Сторона защиты заявила, что решение будет обжаловано в Европейском суде по правам человека.

Напомним, что Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, рядом с Кремлем. По данным следствия, организатором убийства оппозиционера является Руслан Мухудинов, выделивший исполнителям преступления 15 миллионов рублей. Обвинение предъявлено ему заочно, поскольку с ноября 2015 года подозреваемый находится в бегах.

Исполнитель убийства Заур Дадаев был приговорён к 20 годам лишения свободы, его сообщник Анзор Губашев к 19 годам тюремного заключения, его брат Шадид — 16 лет. Темирлан Эскерханов получил 14 лет лишения свободы, а Хамзат Бахаев — к 11 годам тюрьмы. Присяжные признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.