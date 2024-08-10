Baza: в Сызрани женщина кинула гвозди в работницу ПВЗ Wildberries

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Покупательница разбила телефон сотрудника ПВЗ Wildberries из-за неверного товара, передает Baza Фото:

В Сызране в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries женщина кинула гвозди в работницу из-за того, что ей привезли не тот товар. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что также был разбит телефон сотрудницы.

«Подавись, мразь, этими гвоздями. Тварь, я за следующей доставкой приду, если ты будешь здесь, я тебя выкину за шкиваретник, ты поняла меня?», — передает telegram-канал слова покупательницы.

Отмечается, что женщина получила гвозди вместо жидкости для стекол. Также она потребовала позвонить «начальству» данного пункта выдачи. В ответ на это сотрудница заявила, что проблему нужно решать с самим маркетплейсом.

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В Сызране в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries женщина кинула гвозди в работницу из-за того, что ей привезли не тот товар. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что также был разбит телефон сотрудницы. «Подавись, мразь, этими гвоздями. Тварь, я за следующей доставкой приду, если ты будешь здесь, я тебя выкину за шкиваретник, ты поняла меня?», — передает telegram-канал слова покупательницы. Отмечается, что женщина получила гвозди вместо жидкости для стекол. Также она потребовала позвонить «начальству» данного пункта выдачи. В ответ на это сотрудница заявила, что проблему нужно решать с самим маркетплейсом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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