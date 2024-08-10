Baza: в Сызрани женщина кинула гвозди в работницу ПВЗ Wildberries

В Сызране в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries женщина кинула гвозди в работницу из-за того, что ей привезли не тот товар. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что также был разбит телефон сотрудницы.
«Подавись, мразь, этими гвоздями. Тварь, я за следующей доставкой приду, если ты будешь здесь, я тебя выкину за шкиваретник, ты поняла меня?», —
Отмечается, что женщина получила гвозди вместо жидкости для стекол. Также она потребовала позвонить «начальству» данного пункта выдачи. В ответ на это сотрудница заявила, что проблему нужно решать с самим маркетплейсом.
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