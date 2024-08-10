Baza: в Сызрани женщина кинула гвозди в работницу ПВЗ Wildberries

10 августа 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Покупательница разбила телефон сотрудника ПВЗ Wildberries из-за неверного товара, передает Baza Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сызране в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries женщина кинула гвозди в работницу из-за того, что ей привезли не тот товар. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что также был разбит телефон сотрудницы. «Подавись, мразь, этими гвоздями. Тварь, я за следующей доставкой приду, если ты будешь здесь, я тебя выкину за шкиваретник, ты поняла меня?», — передает telegram-канал слова покупательницы. Отмечается, что женщина получила гвозди вместо жидкости для стекол. Также она потребовала позвонить «начальству» данного пункта выдачи. В ответ на это сотрудница заявила, что проблему нужно решать с самим маркетплейсом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сызране в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries женщина кинула гвозди в работницу из-за того, что ей привезли не тот товар. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что также был разбит телефон сотрудницы. «Подавись, мразь, этими гвоздями. Тварь, я за следующей доставкой приду, если ты будешь здесь, я тебя выкину за шкиваретник, ты поняла меня?», — передает telegram-канал слова покупательницы. Отмечается, что женщина получила гвозди вместо жидкости для стекол. Также она потребовала позвонить «начальству» данного пункта выдачи. В ответ на это сотрудница заявила, что проблему нужно решать с самим маркетплейсом.