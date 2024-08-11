На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП. Скрин

11 августа 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Пробка растянулась на 27 километров (фото из архива) Фото: Денис Моргунов На 324 километре трассы Пермь — Екатеринбург в районе Ревды грузовик влетел в микроавтобус, в результате образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На 324 км федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург организовано реверсивное движение в связи с ДТП», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что виновником аварии является водитель микроавтобуса Citroen. Он стал разворачиваться, не убедившись в безопасности этого действия, и в него врезался грузовик Volvo. Водителя микроавтобуса госпитализировали с тупой травмой живота. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассе образовалась многокилометровая пробка. Красные зоны заторов составляют около 27 километров. Фото: скриншот из сервиса «Яндекс.Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 324 километре трассы Пермь — Екатеринбург в районе Ревды грузовик влетел в микроавтобус, в результате образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На 324 км федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург организовано реверсивное движение в связи с ДТП», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что виновником аварии является водитель микроавтобуса Citroen. Он стал разворачиваться, не убедившись в безопасности этого действия, и в него врезался грузовик Volvo. Водителя микроавтобуса госпитализировали с тупой травмой живота. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассе образовалась многокилометровая пробка. Красные зоны заторов составляют около 27 километров.