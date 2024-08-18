Прощание с актрисой Васильевой состоится в Малом Театре 20 августа

18 августа 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

В Малом театре состоится церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актриса Екатерина Васильева умерла 15 августа из-за несчастного случая. Церемония прощания с ней пройдет 20 августа в Малом Театре в Москве, сообщили в театре. «Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены. Будет открыт зрительский вход», — говорится в сообщении в telegram-канале театра. Сообщается, что актриса умерла на 38-м году в жизни в результате несчастного случая. В Малом театре актриса выступала с 2011 года. За всю свою творческую карьеру Васильева исполнила 15 ролей. Представители театра выразили соболезнования родным и близким актрисы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса Екатерина Васильева умерла 15 августа из-за несчастного случая. Церемония прощания с ней пройдет 20 августа в Малом Театре в Москве, сообщили в театре. «Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены. Будет открыт зрительский вход», — говорится в сообщении в telegram-канале театра. Сообщается, что актриса умерла на 38-м году в жизни в результате несчастного случая. В Малом театре актриса выступала с 2011 года. За всю свою творческую карьеру Васильева исполнила 15 ролей. Представители театра выразили соболезнования родным и близким актрисы.