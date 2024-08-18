Прощание с актрисой Васильевой состоится в Малом Театре 20 августа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пасхальные яйца. Москва, тачка, мерседес бенц, автомобиль, малый театр, мерин, mercedes-amg gt, мерседес-аэмгэ джи ти
В Малом театре состоится церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой Фото:

Актриса Екатерина Васильева умерла 15 августа из-за несчастного случая. Церемония прощания с ней пройдет 20 августа в Малом Театре в Москве, сообщили в театре.

«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены. Будет открыт зрительский вход», — говорится в сообщении в telegram-канале театра. Сообщается, что актриса умерла на 38-м году в жизни в результате несчастного случая.

В Малом театре актриса выступала с 2011 года. За всю свою творческую карьеру Васильева исполнила 15 ролей. Представители театра выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса Екатерина Васильева умерла 15 августа из-за несчастного случая. Церемония прощания с ней пройдет 20 августа в Малом Театре в Москве, сообщили в театре. «Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены. Будет открыт зрительский вход», — говорится в сообщении в telegram-канале театра. Сообщается, что актриса умерла на 38-м году в жизни в результате несчастного случая. В Малом театре актриса выступала с 2011 года. За всю свою творческую карьеру Васильева исполнила 15 ролей. Представители театра выразили соболезнования родным и близким актрисы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...