Актер из сериалов на НТВ погиб в Курской области, сражаясь с ВСУ

Актер Евгений Шишов погиб в 42 года в Курской области
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Погиб российский актер Евгений Шишов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Актер Евгений Шишов, сыгравший в сериале «Невский» на НТВ, погиб в Курской области, защищая Россию. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру».

«Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что Шишову было 42 года.

Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года. Он снимался в таких картинах как: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Невский», «Русские», «Пока бьют часы».

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Актер Евгений Шишов, сыгравший в сериале «Невский» на НТВ, погиб в Курской области, защищая Россию. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру». «Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что Шишову было 42 года. Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года. Он снимался в таких картинах как: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Невский», «Русские», «Пока бьют часы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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