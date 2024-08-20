Общество Актер из сериалов на НТВ погиб в Курской области, сражаясь с ВСУ Актер Евгений Шишов погиб в 42 года в Курской области 20 августа 2024 в 13:23 Размер текста - 17 + Погиб российский актер Евгений Шишов Фото: kino-teatr.ru новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Актер Евгений Шишов, сыгравший в сериале «Невский» на НТВ, погиб в Курской области, защищая Россию. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру». «Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что Шишову было 42 года. Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года. Он снимался в таких картинах как: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Невский», «Русские», «Пока бьют часы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Актер Евгений Шишов, сыгравший в сериале «Невский» на НТВ, погиб в Курской области, защищая Россию. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру». «Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что Шишову было 42 года. Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года. Он снимался в таких картинах как: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Невский», «Русские», «Пока бьют часы». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям