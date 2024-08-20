Актер из сериалов на НТВ погиб в Курской области, сражаясь с ВСУ

Погиб российский актер Евгений Шишов
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Актер Евгений Шишов, сыгравший в сериале «Невский» на НТВ, погиб в Курской области, защищая Россию. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру».
«Погиб в Курской области, защищая территорию России», — говорится в сообщении портала. Отмечается, что Шишову было 42 года.
Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года. Он снимался в таких картинах как: «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Невский», «Русские», «Пока бьют часы».
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