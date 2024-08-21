Захарова: незаконные проникновения журналистов Запада под Курск — на контроле

21 августа 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Захарова заявила о контроле властей РФ начет случаев проникновения иностранных корреспондентов под Курск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Каждый случай незаконного проникновения западных журналистов на территорию Курской области будет рассматриваться отдельно, они все находятся на контроле российских властей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Будет проводиться проверка, каждый случай будет на контроле», — заявила Захарова. Ее слова передает радио Sputnik. Ранее газета The Washington Post выпустила материал о ситуации в Судже. В нем рассказывалось, что корреспонденты попали на территорию Курской области при сопровождении ВСУ. Также из-за незаконного проникновения журналистов телерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) в регион посол Италии Чечилия Пиччони был вызван в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что действия корреспондентов попадают под статью Уголовного кодекса России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый случай незаконного проникновения западных журналистов на территорию Курской области будет рассматриваться отдельно, они все находятся на контроле российских властей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Будет проводиться проверка, каждый случай будет на контроле», — заявила Захарова. Ее слова передает радио Sputnik. Ранее газета The Washington Post выпустила материал о ситуации в Судже. В нем рассказывалось, что корреспонденты попали на территорию Курской области при сопровождении ВСУ. Также из-за незаконного проникновения журналистов телерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) в регион посол Италии Чечилия Пиччони был вызван в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что действия корреспондентов попадают под статью Уголовного кодекса России.