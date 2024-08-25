В Крыму проводится эвакуация жителей СНТ «Рассвет» и «Волна» из-за развернувшегося в регионе пожара. МЧС России сообщило о развертывании пунктов временного размещения в Коктебеле.
«Площадь пожара в Крыму составляет 15 га... В превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ „Рассвет“ и „Волна“. Развернуты 2 пункта временного размещения в Коктебеле», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. К тушению возгорания в районе Тепе-Оба привлечены более 280 специалистов и 83 единицы техники.
Также для ликвидации пожара задействованы вертолеты Ми-8. Они сбросили на горящую местность 35 тонн воды. Тушение продолжается.
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