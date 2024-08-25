МЧС сообщило об эвакуации в Крыму из-за распространившегося пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар пытаются ликвидировать специалисты МЧС
Пожар пытаются ликвидировать специалисты МЧС Фото:

В Крыму проводится эвакуация жителей СНТ «Рассвет» и «Волна» из-за развернувшегося в регионе пожара. МЧС России сообщило о развертывании пунктов временного размещения в Коктебеле.

«Площадь пожара в Крыму составляет 15 га... В превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ „Рассвет“ и „Волна“. Развернуты 2 пункта временного размещения в Коктебеле», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. К тушению возгорания в районе Тепе-Оба привлечены более 280 специалистов и 83 единицы техники. 

Также для ликвидации пожара задействованы вертолеты Ми-8. Они сбросили на горящую местность 35 тонн воды. Тушение продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму проводится эвакуация жителей СНТ «Рассвет» и «Волна» из-за развернувшегося в регионе пожара. МЧС России сообщило о развертывании пунктов временного размещения в Коктебеле. «Площадь пожара в Крыму составляет 15 га... В превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ „Рассвет“ и „Волна“. Развернуты 2 пункта временного размещения в Коктебеле», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. К тушению возгорания в районе Тепе-Оба привлечены более 280 специалистов и 83 единицы техники.  Также для ликвидации пожара задействованы вертолеты Ми-8. Они сбросили на горящую местность 35 тонн воды. Тушение продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...