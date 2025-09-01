Путин поговорил с Пезешкианом на саммите ШОС в Китае

Путин и Пезешкиан встретились на саммите ШОС (фото из архива)
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Китае встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщают телеканалы. Глава РФ подчеркнул, что Москва и Тегеран поддерживают «дружеские отношения и особые связи». Путин напомнил о подписанном в январе 2025 года двустороннем договоре, который укрепил сотрудничество.

«По итогам 2024 года товарооборот вырос на 13%, а в первом полугодии текущего года прибавил еще 11,4%. Существенный эффект даст соглашение между ЕАЭС и Ираном. Мы придаем большое значение и расширению гуманитарных связей. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования», — заявил президент РФ . Трансляция переговоров шла на телеканале «Россия 24».

Лидеры обсудили вопросы международной повестки, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Путин выразил готовность к дальнейшему диалогу: стороны намерены согласовать новые проекты и продолжить координацию действий на международной арене.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин провел ряд переговоров с лидерами различных государств в рамках саммита ШОС. В ходе мероприятия глава российского государства провел двусторонние встречи с руководителями шести стран, среди которых были президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Помимо этого, Путин провел короткие переговоры с главами Вьетнама, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

На саммите ШОС работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Актуальные новости публикуются в отдельном тематическом сюжете агентства.

{{author.id ? author.name : author.author}}
