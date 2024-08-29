В Киеве сообщили об обесточивании четырех энергоблоков АЭС

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На Украине отключили энергоблоки АЭС
На Украине отключили энергоблоки АЭС Фото:

В результате повреждения четыре энергоблока на украинских атомных электростанциях были отключены от энергосети. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

«Энергоблоки 1, 3 и 4 Ровенской АЭС, а также энергоблок 3 Южно-Украинской АЭС отключены от сети», — передает МАГАТЭ. Подробности инцидента и возможные последствия отключения энергоблоков пока не уточняются.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о приближении самой тяжелой зимы для страны. Украине не хватает генерации энергии для восстановления поврежденной инфраструктуры и пополнения дефицита энергии.

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В результате повреждения четыре энергоблока на украинских атомных электростанциях были отключены от энергосети. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии. «Энергоблоки 1, 3 и 4 Ровенской АЭС, а также энергоблок 3 Южно-Украинской АЭС отключены от сети», — передает МАГАТЭ. Подробности инцидента и возможные последствия отключения энергоблоков пока не уточняются. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о приближении самой тяжелой зимы для страны. Украине не хватает генерации энергии для восстановления поврежденной инфраструктуры и пополнения дефицита энергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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