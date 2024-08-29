В Киеве сообщили об обесточивании четырех энергоблоков АЭС

В результате повреждения четыре энергоблока на украинских атомных электростанциях были отключены от энергосети. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.
«Энергоблоки 1, 3 и 4 Ровенской АЭС, а также энергоблок 3 Южно-Украинской АЭС отключены от сети», — передает МАГАТЭ. Подробности инцидента и возможные последствия отключения энергоблоков пока не уточняются.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о приближении самой тяжелой зимы для страны. Украине не хватает генерации энергии для восстановления поврежденной инфраструктуры и пополнения дефицита энергии.
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