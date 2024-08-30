Трамп сделал заявление об отношениях США и России

Трамп назвал выстраивание хороших отношений с РФ правильным подходом

31 августа 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп считает, что налаживание отношений с РФ — правильный подход Фото: Official White House / Shealah Craighead Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение о важности налаживания отношений с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками. Он считает, что это правильный стратегический подход. «Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN . В ходе своего президентства Трамп подчеркивал, что поддерживал теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, утверждая, что «он уважал меня». Однако в Кремле заявляли, что в те годы «особо ничего хорошего для России не делалось», вспоминая о новых ограничениях, введенных в тот период. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение о важности налаживания отношений с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками. Он считает, что это правильный стратегический подход. «Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN. В ходе своего президентства Трамп подчеркивал, что поддерживал теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, утверждая, что «он уважал меня». Однако в Кремле заявляли, что в те годы «особо ничего хорошего для России не делалось», вспоминая о новых ограничениях, введенных в тот период.