Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение о важности налаживания отношений с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками. Он считает, что это правильный стратегический подход.
«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале медиакомпании
В ходе своего президентства Трамп подчеркивал, что поддерживал теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, утверждая, что «он уважал меня». Однако в Кремле заявляли, что в те годы «особо ничего хорошего для России не делалось», вспоминая о новых ограничениях, введенных в тот период.
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