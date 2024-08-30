30 августа 2024

Трамп сделал заявление об отношениях США и России

Трамп назвал выстраивание хороших отношений с РФ правильным подходом
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп считает, что налаживание отношений с РФ — правильный подход Фото:

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение о важности налаживания отношений с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками. Он считает, что это правильный стратегический подход.

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

В ходе своего президентства Трамп подчеркивал, что поддерживал теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, утверждая, что «он уважал меня». Однако в Кремле заявляли, что в те годы «особо ничего хорошего для России не делалось», вспоминая о новых ограничениях, введенных в тот период.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение о важности налаживания отношений с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками. Он считает, что это правильный стратегический подход. «Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN. В ходе своего президентства Трамп подчеркивал, что поддерживал теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, утверждая, что «он уважал меня». Однако в Кремле заявляли, что в те годы «особо ничего хорошего для России не делалось», вспоминая о новых ограничениях, введенных в тот период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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