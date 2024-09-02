Назначен новый руководитель крупнейшего в России арт-кластера «Таврида». Фото

Новым главой арт-кластера «Таврида» стала Ксения Артемьева

02 сентября 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Ксения Артемьева назначена на пост главы арт-кластера «Таврида» Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида» Главой арт-кластера «Таврида» стала Ксения Артемьева, которая ранее занимала должность программного директора проектов «Таврида.АРТ», говорится в пресс-релизе компании. Генеральным директором организации до этого был Сергей Першин, сейчас он назначен на пост замминистра культуры РФ. «На должность генерального директора автономной некоммерческой организации „Таврида.Арт“ назначена Ксения Артемьева», — говорится в пресс-релизе компании, есть в распоряжении URA.RU. Соответствующий приказ был подписан врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денисом Ашировым. О новом назначении Сергея Першина, который ранее возглавлял арт-кластер «Таврида», стало известно 26 августа. Теперь он занимает должность заместителя министра культуры РФ. Сейчас Першин курирует просветительские и специальные образовательные проекты в области культуры. Ксения Артемьева родилась 7 июля 1993 года. Она успешно окончила Самарский государственный университет по специальности «журналистика» в 2014 году, получила диплом о профессиональной переподготовке в 2017 году и в 2020 году завершила обучение по программе «Продюсирование и маркетинг мероприятий». В 2023 году Ксения поступила на программу MBA в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ. Она прошла путь от участника до генерального директора в крупнейшем в России арт-кластере «Таврида». Ее карьера в организации началась еще в 2015 году, она занимала различные руководящие должности, включая контент-продюсера и программного директора арт-кластера. «Таврида» — проект Росмолодежи. Он открывает много возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Также «Таврида» — это оптимальное пространство для учебы, дискуссий и отдыха. До присоединения к федеральным проектам, Ксения имела значительный опыт работы в Самарской области. Она была организатором, продюсером и руководителем образовательных программ на региональном уровне, развивала авторскую детскую школу журналистики, преподавала и работала в СМИ. За свой вклад в различные проекты девушка была награждена памятными медалями, включая медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и медаль «Всемирный фестиваль молодежи — 2024». Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида» Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главой арт-кластера «Таврида» стала Ксения Артемьева, которая ранее занимала должность программного директора проектов «Таврида.АРТ», говорится в пресс-релизе компании. Генеральным директором организации до этого был Сергей Першин, сейчас он назначен на пост замминистра культуры РФ. «На должность генерального директора автономной некоммерческой организации „Таврида.Арт“ назначена Ксения Артемьева», — говорится в пресс-релизе компании, есть в распоряжении URA.RU. Соответствующий приказ был подписан врио руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денисом Ашировым. О новом назначении Сергея Першина, который ранее возглавлял арт-кластер «Таврида», стало известно 26 августа. Теперь он занимает должность заместителя министра культуры РФ. Сейчас Першин курирует просветительские и специальные образовательные проекты в области культуры. Ксения Артемьева родилась 7 июля 1993 года. Она успешно окончила Самарский государственный университет по специальности «журналистика» в 2014 году, получила диплом о профессиональной переподготовке в 2017 году и в 2020 году завершила обучение по программе «Продюсирование и маркетинг мероприятий». В 2023 году Ксения поступила на программу MBA в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ. Она прошла путь от участника до генерального директора в крупнейшем в России арт-кластере «Таврида». Ее карьера в организации началась еще в 2015 году, она занимала различные руководящие должности, включая контент-продюсера и программного директора арт-кластера. «Таврида» — проект Росмолодежи. Он открывает много возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Также «Таврида» — это оптимальное пространство для учебы, дискуссий и отдыха. До присоединения к федеральным проектам, Ксения имела значительный опыт работы в Самарской области. Она была организатором, продюсером и руководителем образовательных программ на региональном уровне, развивала авторскую детскую школу журналистики, преподавала и работала в СМИ. За свой вклад в различные проекты девушка была награждена памятными медалями, включая медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и медаль «Всемирный фестиваль молодежи — 2024».