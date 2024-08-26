26 августа 2024

Руководитель арт-кластера «Таврида» Першин стал замминистра культуры

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В России сменился замминистра культуры
В России сменился замминистра культуры Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу арт-кластера «Таврида» Сергея Першина замминистра культуры РФ. Это информация содержится в опубликованном распоряжении руководителя кабмина.

«Назначить Сергея Першина заместителем министра культуры Российской Федерации», — написано в документе. Першин являлся гендиректором АНО «Центр поддержки культурных инициатив». От также был главой арт-кластера «Таврида».

Ранее Мишустин назначил новых замов министра просвещения. По его распоряжению Алмаза Хусаинова занял пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу арт-кластера «Таврида» Сергея Першина замминистра культуры РФ. Это информация содержится в опубликованном распоряжении руководителя кабмина. «Назначить Сергея Першина заместителем министра культуры Российской Федерации», — написано в документе. Першин являлся гендиректором АНО «Центр поддержки культурных инициатив». От также был главой арт-кластера «Таврида». Ранее Мишустин назначил новых замов министра просвещения. По его распоряжению Алмаза Хусаинова занял пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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