Руководитель арт-кластера «Таврида» Першин стал замминистра культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу арт-кластера «Таврида» Сергея Першина замминистра культуры РФ. Это информация содержится в опубликованном распоряжении руководителя кабмина.
«Назначить Сергея Першина заместителем министра культуры Российской Федерации», — написано в документе. Першин являлся гендиректором АНО «Центр поддержки культурных инициатив». От также был главой арт-кластера «Таврида».
Ранее Мишустин назначил новых замов министра просвещения. По его распоряжению Алмаза Хусаинова занял пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
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