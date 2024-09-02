ВО: на Украине двое заключенных сбежали с оружием после подписания контракта

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На Украине двое заключенных сбежали с оружием, идут поиски, пишет «Военный обозреватель» Фото:

На Украине двое осужденных сбежали из-под стражи, захватив с собой оружие, после подписания контракта на службу в Вооруженных Силах Украины. Речь идет о Викторе Саенке и Игоре Супрунюке, которые известны как «Днепропетровские маньяки». Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель».

«В Днепропетровской области ищут сбежавших с оружием заключенных. Они вышли на свободу, подписав контракт с ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что осужденные отбывали пожизненное наказание.

По данным telegram-канала, в 2000-х годах они убивали случайных прохожих с помощью молотка и отвертки, поэтому в народе их прозвали «Днепропетровскими маньяками». По официальным данным, их жертвами стал 21 человек. Отмечается, что в их банду входили три человека, которые совершили череду убийств и ограблений в июне и июле 2007 года в городе Днепропетровске.

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На Украине двое осужденных сбежали из-под стражи, захватив с собой оружие, после подписания контракта на службу в Вооруженных Силах Украины. Речь идет о Викторе Саенке и Игоре Супрунюке, которые известны как «Днепропетровские маньяки». Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель». «В Днепропетровской области ищут сбежавших с оружием заключенных. Они вышли на свободу, подписав контракт с ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что осужденные отбывали пожизненное наказание. По данным telegram-канала, в 2000-х годах они убивали случайных прохожих с помощью молотка и отвертки, поэтому в народе их прозвали «Днепропетровскими маньяками». По официальным данным, их жертвами стал 21 человек. Отмечается, что в их банду входили три человека, которые совершили череду убийств и ограблений в июне и июле 2007 года в городе Днепропетровске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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