ВО: на Украине двое заключенных сбежали с оружием после подписания контракта

02 сентября 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

На Украине двое заключенных сбежали с оружием, идут поиски, пишет «Военный обозреватель» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Украине двое осужденных сбежали из-под стражи, захватив с собой оружие, после подписания контракта на службу в Вооруженных Силах Украины. Речь идет о Викторе Саенке и Игоре Супрунюке, которые известны как «Днепропетровские маньяки». Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель». «В Днепропетровской области ищут сбежавших с оружием заключенных. Они вышли на свободу, подписав контракт с ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что осужденные отбывали пожизненное наказание. По данным telegram-канала, в 2000-х годах они убивали случайных прохожих с помощью молотка и отвертки, поэтому в народе их прозвали «Днепропетровскими маньяками». По официальным данным, их жертвами стал 21 человек. Отмечается, что в их банду входили три человека, которые совершили череду убийств и ограблений в июне и июле 2007 года в городе Днепропетровске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине двое осужденных сбежали из-под стражи, захватив с собой оружие, после подписания контракта на службу в Вооруженных Силах Украины. Речь идет о Викторе Саенке и Игоре Супрунюке, которые известны как «Днепропетровские маньяки». Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель». «В Днепропетровской области ищут сбежавших с оружием заключенных. Они вышли на свободу, подписав контракт с ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что осужденные отбывали пожизненное наказание. По данным telegram-канала, в 2000-х годах они убивали случайных прохожих с помощью молотка и отвертки, поэтому в народе их прозвали «Днепропетровскими маньяками». По официальным данным, их жертвами стал 21 человек. Отмечается, что в их банду входили три человека, которые совершили череду убийств и ограблений в июне и июле 2007 года в городе Днепропетровске.