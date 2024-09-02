ВВС Индии сообщили о крушении истребителя МиГ-29 из-за технической неисправности

В индийском штате Раджастхан потерпел крушение военный самолет МиГ-29. Об этом сообщили военно-воздушные силы (ВВС) страны и дополнили, что происшествие случилось из-за технической неисправности.
«Во время рутинной ночной тренировки в секторе Бармер самолет МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с критической технической неисправностью, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться», — сообщили ВВС Индии на странице в X. В заявлении отмечается, что по факту произошедшего будет проведено расследование.
Истребители МиГ-29, разработанные во времена СССР Опытным конструкторским бюро имени А. И. Микояна, используются во многих странах мира. Россия подарила данные модели Сербии в 2016 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.