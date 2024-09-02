02 сентября 2024

ВВС Индии сообщили о крушении истребителя МиГ-29 из-за технической неисправности

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МиГ-29 разбился из-за технической неисправности
МиГ-29 разбился из-за технической неисправности Фото:

В индийском штате Раджастхан потерпел крушение военный самолет МиГ-29. Об этом сообщили военно-воздушные силы (ВВС) страны и дополнили, что происшествие случилось из-за технической неисправности.

«Во время рутинной ночной тренировки в секторе Бармер самолет МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с критической технической неисправностью, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться», — сообщили ВВС Индии на странице в X. В заявлении отмечается, что по факту произошедшего будет проведено расследование.

Истребители МиГ-29, разработанные во времена СССР Опытным конструкторским бюро имени А. И. Микояна, используются во многих странах мира. Россия подарила данные модели Сербии в 2016 году.

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В индийском штате Раджастхан потерпел крушение военный самолет МиГ-29. Об этом сообщили военно-воздушные силы (ВВС) страны и дополнили, что происшествие случилось из-за технической неисправности. «Во время рутинной ночной тренировки в секторе Бармер самолет МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с критической технической неисправностью, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться», — сообщили ВВС Индии на странице в X. В заявлении отмечается, что по факту произошедшего будет проведено расследование. Истребители МиГ-29, разработанные во времена СССР Опытным конструкторским бюро имени А. И. Микояна, используются во многих странах мира. Россия подарила данные модели Сербии в 2016 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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