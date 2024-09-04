TV Chosun: в КНДР из-за наводнения казнили десятки чиновников

04 сентября 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Глава КНДР Ким Чен Ын обещал строго наказывать тех, кто пренебрег своими обязанностями и способствовал возникновению жертв Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru В Северной Корее за последний месяц были казнены от 20 до 30 чиновников за неспособность предотвратить последствия наводнения в одном из районов страны. Об этом сообщает северокорейский телеканал TV Chosun. «Северокорейские власти в конце прошлого месяца расстреляли от 20 до 30 человек за неспособность предотвратить ущерб от наводнения», — пишет издание TV Chosun со ссылкой на южнокорейских чиновников. Подобная мера наказания была предпринята после того, как лидер страны Ким Чен Ын обещал строго наказать тех, кто «серьезно пренебрег» своими обязанностями и способствовал возникновению жертв среди населения. Потопление в КНДР произошло в начале августа в районах Синуйджу и Уиджу, где пострадали более четырех тысяч домов. Из-за обильных осадков из берегов вышла река Амнок. Президент России Владимир Путин тогда выразил соболезнования главе Северной Кореи Ким Чен Ыну и пообещал помочь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Северной Корее за последний месяц были казнены от 20 до 30 чиновников за неспособность предотвратить последствия наводнения в одном из районов страны. Об этом сообщает северокорейский телеканал TV Chosun. «Северокорейские власти в конце прошлого месяца расстреляли от 20 до 30 человек за неспособность предотвратить ущерб от наводнения», — пишет издание TV Chosun со ссылкой на южнокорейских чиновников. Подобная мера наказания была предпринята после того, как лидер страны Ким Чен Ын обещал строго наказать тех, кто «серьезно пренебрег» своими обязанностями и способствовал возникновению жертв среди населения. Потопление в КНДР произошло в начале августа в районах Синуйджу и Уиджу, где пострадали более четырех тысяч домов. Из-за обильных осадков из берегов вышла река Амнок. Президент России Владимир Путин тогда выразил соболезнования главе Северной Кореи Ким Чен Ыну и пообещал помочь.