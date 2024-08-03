«Можете рассчитывать на нас»: Путин пообещал Ким Чен Ыну помощь в борьбе с потопами

Путин выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за потопов в КНДР

03 августа 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что власти КНДР могут рассчитывать на поддержку России Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Российский глава Владимир Путин выразил соболезнования главе КНДР Ким Чен Ыну в связи с масштабным потоплением и пообещала помощь со стороны РФ. Заявление президента опубликовано на официальном сайте Кремля. «Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики. Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — заявил президент России. В КНДР произошло потопление в районах Синуйджу и Уиджу, где пострадали более четырех тысяч домов. Из-за обильных осадков из берегов вышла река Амнок. Северокорейский лидер лично инспектирует ситуацию с паводками и принимает меры для их устранения. В июле текущего года в сетях завирусилось видео, где Ким Чен Ын врезался в дерево во время спасательной операции. Сообщается, что он осматривал последствия наводнения, проплывая на лодке по затопленному округу Уйджу, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский глава Владимир Путин выразил соболезнования главе КНДР Ким Чен Ыну в связи с масштабным потоплением и пообещала помощь со стороны РФ. Заявление президента опубликовано на официальном сайте Кремля. «Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики. Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — заявил президент России. В КНДР произошло потопление в районах Синуйджу и Уиджу, где пострадали более четырех тысяч домов. Из-за обильных осадков из берегов вышла река Амнок. Северокорейский лидер лично инспектирует ситуацию с паводками и принимает меры для их устранения. В июле текущего года в сетях завирусилось видео, где Ким Чен Ын врезался в дерево во время спасательной операции. Сообщается, что он осматривал последствия наводнения, проплывая на лодке по затопленному округу Уйджу, передает 360.ru.