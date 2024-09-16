Песков о связи Киева с покушением на Трампа: игра с огнем имеет свои последствия

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что для спецслужб США связь Украины с покушением на Трампа должна быть «заботой и головной болью» Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Спецслужбы США должны думать о связи Украины с покушением на кандидата на пост президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь надо думать не нам, а спецслужбам США. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия. Это должно быть заботой и головной болью для спецслужб США», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Ранее сын подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. По словам Орана, его отец очень увлечен украинским конфликтом.

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Спецслужбы США должны думать о связи Украины с покушением на кандидата на пост президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Здесь надо думать не нам, а спецслужбам США. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия. Это должно быть заботой и головной болью для спецслужб США», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее сын подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. По словам Орана, его отец очень увлечен украинским конфликтом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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