Спецслужбы США должны думать о связи Украины с покушением на кандидата на пост президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь надо думать не нам, а спецслужбам США. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия. Это должно быть заботой и головной болью для спецслужб США», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
Ранее сын подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. По словам Орана, его отец очень увлечен украинским конфликтом.
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