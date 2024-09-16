Песков о связи Киева с покушением на Трампа: игра с огнем имеет свои последствия

16 сентября 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что для спецслужб США связь Украины с покушением на Трампа должна быть «заботой и головной болью» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Спецслужбы США должны думать о связи Украины с покушением на кандидата на пост президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Здесь надо думать не нам, а спецслужбам США. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия. Это должно быть заботой и головной болью для спецслужб США», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее сын подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. По словам Орана, его отец очень увлечен украинским конфликтом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецслужбы США должны думать о связи Украины с покушением на кандидата на пост президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Здесь надо думать не нам, а спецслужбам США. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия. Это должно быть заботой и головной болью для спецслужб США», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Ранее сын подозреваемого в попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа Оран Раут подтвердил, что его отец Райан Раут ездил на Украину. По словам Орана, его отец очень увлечен украинским конфликтом.