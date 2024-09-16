Власти России постоянно ведут работу по подготовке коммунальной инфраструктуры Курской, Белгородской и Брянской областей к зиме. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал на брифинге 16 сентября.
«Могу сказать, что у нас Брянская и Белгородская области готовы на сегодняшнюю дату на 96%. Курская область из-за известных событий несколько задержалась, там на уровне 86%», — заявил вице-премьер.
Как отметил Хуснуллин, сейчас принято решение по созданию отдельно действующего предприятия на этих территориях, чтобы обеспечивать жизнедеятельность населенных пунктов. Власти выделили дополнительные средства на эти нужды, сформирован технический запас, добавил вице-премьер. По его словам, все вопросы решаются штатно в ежедневном режиме.
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