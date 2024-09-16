Bloomberg: в США не видят смысла в разрешении ударов вглубь России

В США считают, что разрешение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не изменит ситуацию в конфликте в пользу Украины. Об этом сообщили американские СМИ.
«Новая тактическая свобода [разрешение бить ракетами вглубь РФ] не может, без сопутствующих наземных атак, изменить траекторию [конфликта] — так же, как западная артиллерия, танки и истребители не смогли этого сделать», — заявили в Bloomberg. Там также добавили, что Лондон, Париж и часть американского правительства подталкивают президента США Джо Байдена к разрешению ударов для Украины, однако он опасается «пересечь одну из „красных линий“ Кремля и спровоцировать неконтролируемую эскалацию». На данный момент Штаты разрешили Украине бить только по приграничной российской территории.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский составил план победы Киева в конфликте с РФ. По словам советника главы офиса украинского лидера Сергея Лещенко, он основан на том, что Запад разрешит Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь РФ.
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