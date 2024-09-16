Bloomberg: в США не видят смысла в разрешении ударов вглубь России

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Удары Украины ракетами вглубь РФ не изменят ход конфликта, сообщили в американских СМИ
Удары Украины ракетами вглубь РФ не изменят ход конфликта, сообщили в американских СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США считают, что разрешение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не изменит ситуацию в конфликте в пользу Украины. Об этом сообщили американские СМИ.

«Новая тактическая свобода [разрешение бить ракетами вглубь РФ] не может, без сопутствующих наземных атак, изменить траекторию [конфликта] — так же, как западная артиллерия, танки и истребители не смогли этого сделать», — заявили в Bloomberg. Там также добавили, что Лондон, Париж и часть американского правительства подталкивают президента США Джо Байдена к разрешению ударов для Украины, однако он опасается «пересечь одну из „красных линий“ Кремля и спровоцировать неконтролируемую эскалацию». На данный момент Штаты разрешили Украине бить только по приграничной российской территории. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский составил план победы Киева в конфликте с РФ. По словам советника главы офиса украинского лидера Сергея Лещенко, он основан на том, что Запад разрешит Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. 

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В США считают, что разрешение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не изменит ситуацию в конфликте в пользу Украины. Об этом сообщили американские СМИ. «Новая тактическая свобода [разрешение бить ракетами вглубь РФ] не может, без сопутствующих наземных атак, изменить траекторию [конфликта] — так же, как западная артиллерия, танки и истребители не смогли этого сделать», — заявили в Bloomberg. Там также добавили, что Лондон, Париж и часть американского правительства подталкивают президента США Джо Байдена к разрешению ударов для Украины, однако он опасается «пересечь одну из „красных линий“ Кремля и спровоцировать неконтролируемую эскалацию». На данный момент Штаты разрешили Украине бить только по приграничной российской территории.  Ранее украинский лидер Владимир Зеленский составил план победы Киева в конфликте с РФ. По словам советника главы офиса украинского лидера Сергея Лещенко, он основан на том, что Запад разрешит Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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