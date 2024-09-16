Европа ушла под воду из-за шторма «Борис». Фоторепортаж

Минимум семь человек погибли из-за шторма «Борис» в Европе

16 сентября 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

В Европе затопило сотни населенных пунктов Фото: IMAGO/Dawid Markysz/Globallookpress Сразу несколько стран Европы накрыли проливные дожди, вызванные штормом «Борис». В результате этого сотни населенных пунктов ушли под воду. В Австрии, Польше и Румынии погибли по меньшей мере семь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. К каким последствиям привел шторм «Борис» в Европе — в фоторепортаже URA.RU. В ходе спасательной операции в Австрии погиб пожарный. Территория вокруг Вены была объявлена зоной бедствия, а местные власти описывают ситуацию как беспрецедентную и экстремальную. В соседней Польше премьер-министр Дональд Туск подтвердил смерть одного человека в результате стихийного бедствия. В Румынии в результате шторма «Борис» погибли четыре человека. Трагедия произошла в юго-восточном регионе Галац. В Чехии из-за риска наводнения была объявлена эвакуация в некоторых районах. Около 51 тысячи домохозяйств на севере страны столкнулись с перебоями в электроснабжении. В столице страны, Праге, были возведены специальные заграждения для защиты от возможного подтопления. Представители украинских железных дорог сообщают об отмене ряда поездов, следующих на Украину из Польши и Чехии. Задержки в расписании уже повлияли на стыковочные рейсы. В Украине погодные условия тоже оказались экстремальными: утром 15 сентября в Одессе выпала почти полумесячная норма осадков — 19 миллиметров. Несколько улиц города оказались подтопленными, что привело к остановке движения транспорта. Коммунальные службы и техника работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сразу несколько стран Европы накрыли проливные дожди, вызванные штормом «Борис». В результате этого сотни населенных пунктов ушли под воду. В Австрии, Польше и Румынии погибли по меньшей мере семь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. К каким последствиям привел шторм «Борис» в Европе — в фоторепортаже URA.RU. В ходе спасательной операции в Австрии погиб пожарный. Территория вокруг Вены была объявлена зоной бедствия, а местные власти описывают ситуацию как беспрецедентную и экстремальную. В соседней Польше премьер-министр Дональд Туск подтвердил смерть одного человека в результате стихийного бедствия. В Румынии в результате шторма «Борис» погибли четыре человека. Трагедия произошла в юго-восточном регионе Галац. В Чехии из-за риска наводнения была объявлена эвакуация в некоторых районах. Около 51 тысячи домохозяйств на севере страны столкнулись с перебоями в электроснабжении. В столице страны, Праге, были возведены специальные заграждения для защиты от возможного подтопления. Представители украинских железных дорог сообщают об отмене ряда поездов, следующих на Украину из Польши и Чехии. Задержки в расписании уже повлияли на стыковочные рейсы. В Украине погодные условия тоже оказались экстремальными: утром 15 сентября в Одессе выпала почти полумесячная норма осадков — 19 миллиметров. Несколько улиц города оказались подтопленными, что привело к остановке движения транспорта. Коммунальные службы и техника работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды.