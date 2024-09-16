Сразу несколько стран Европы накрыли проливные дожди, вызванные штормом «Борис». В результате этого сотни населенных пунктов ушли под воду. В Австрии, Польше и Румынии погибли по меньшей мере семь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. К каким последствиям привел шторм «Борис» в Европе — в фоторепортаже URA.RU.
В ходе спасательной операции в Австрии погиб пожарный. Территория вокруг Вены была объявлена зоной бедствия, а местные власти описывают ситуацию как беспрецедентную и экстремальную. В соседней Польше премьер-министр Дональд Туск подтвердил смерть одного человека в результате стихийного бедствия.
В Румынии в результате шторма «Борис» погибли четыре человека. Трагедия произошла в юго-восточном регионе Галац. В Чехии из-за риска наводнения была объявлена эвакуация в некоторых районах. Около 51 тысячи домохозяйств на севере страны столкнулись с перебоями в электроснабжении. В столице страны, Праге, были возведены специальные заграждения для защиты от возможного подтопления.
Представители украинских железных дорог сообщают об отмене ряда поездов, следующих на Украину из Польши и Чехии. Задержки в расписании уже повлияли на стыковочные рейсы.
В Украине погодные условия тоже оказались экстремальными: утром 15 сентября в Одессе выпала почти полумесячная норма осадков — 19 миллиметров. Несколько улиц города оказались подтопленными, что привело к остановке движения транспорта. Коммунальные службы и техника работают в усиленном режиме для устранения последствий непогоды.
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