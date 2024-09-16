ВСУ за сутки потеряли более 1900 человек

ВС России нанесли удар по украинскому аэродрому
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Минобороны РФ озвучило потери ВСУ на разных направлениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За сутки потери украинских войск составили до 1915 человек. Также ВКС России нанесли удар по военному аэродрому и сбили Миг-29 ВСУ, передает Минобороны РФ.

«Потери противника — до 1915 человек», — передает ведомство. Также российские войска нанесли удар по инфрастуктуре военного аэродрома Украины. Кроме этого, сбит самолет МиГ-29 ВСУ.

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За сутки потери украинских войск составили до 1915 человек. Также ВКС России нанесли удар по военному аэродрому и сбили Миг-29 ВСУ, передает Минобороны РФ. «Потери противника — до 1915 человек», — передает ведомство. Также российские войска нанесли удар по инфрастуктуре военного аэродрома Украины. Кроме этого, сбит самолет МиГ-29 ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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