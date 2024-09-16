ВСУ за сутки потеряли более 1900 человек

Минобороны РФ озвучило потери ВСУ на разных направлениях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За сутки потери украинских войск составили до 1915 человек. Также ВКС России нанесли удар по военному аэродрому и сбили Миг-29 ВСУ, передает Минобороны РФ.
«Потери противника — до 1915 человек», — передает ведомство. Также российские войска нанесли удар по инфрастуктуре военного аэродрома Украины. Кроме этого, сбит самолет МиГ-29 ВСУ.
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