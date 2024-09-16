ВСУ за сутки потеряли более 1900 человек

ВС России нанесли удар по украинскому аэродрому

16 сентября 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ озвучило потери ВСУ на разных направлениях Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки потери украинских войск составили до 1915 человек. Также ВКС России нанесли удар по военному аэродрому и сбили Миг-29 ВСУ, передает Минобороны РФ. «Потери противника — до 1915 человек», — передает ведомство. Также российские войска нанесли удар по инфрастуктуре военного аэродрома Украины. Кроме этого, сбит самолет МиГ-29 ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки потери украинских войск составили до 1915 человек. Также ВКС России нанесли удар по военному аэродрому и сбили Миг-29 ВСУ, передает Минобороны РФ. «Потери противника — до 1915 человек», — передает ведомство. Также российские войска нанесли удар по инфрастуктуре военного аэродрома Украины. Кроме этого, сбит самолет МиГ-29 ВСУ.