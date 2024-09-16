Какое наказание грозит обвиняемому в покушении на Трампа

Райану Рауту грозит до 20 лет тюрьмы и крупный штраф
новость из сюжетаПокушение на Дональда Трампа
Обвиняемому в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа Райану Рауту грозит до 20 лет лишения свободы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на ношение оружия. Об этом сообщили в суде.
«Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на ношение оружия», — сказано в судебном документе. Его цитирует РИА Новости. Рауту предъявлено обвинение по двум статьям о незаконном владении оружием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.