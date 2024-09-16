Какое наказание грозит обвиняемому в покушении на Трампа

Обвиняемому в покушении на Трампа грозит до 20 лет тюрьмы

16 сентября 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Райану Рауту грозит до 20 лет тюрьмы и крупный штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Обвиняемому в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа Райану Рауту грозит до 20 лет лишения свободы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на ношение оружия. Об этом сообщили в суде. «Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на ношение оружия», — сказано в судебном документе. Его цитирует РИА Новости. Рауту предъявлено обвинение по двум статьям о незаконном владении оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемому в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа Райану Рауту грозит до 20 лет лишения свободы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на ношение оружия. Об этом сообщили в суде. «Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на ношение оружия», — сказано в судебном документе. Его цитирует РИА Новости. Рауту предъявлено обвинение по двум статьям о незаконном владении оружием.