Какое наказание грозит обвиняемому в покушении на Трампа

Обвиняемому в покушении на Трампа грозит до 20 лет тюрьмы
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
Райану Рауту грозит до 20 лет тюрьмы и крупный штраф Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Обвиняемому в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа Райану Рауту грозит до 20 лет лишения свободы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на ношение оружия. Об этом сообщили в суде.

«Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на ношение оружия», — сказано в судебном документе. Его цитирует РИА Новости. Рауту предъявлено обвинение по двум статьям о незаконном владении оружием.

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Обвиняемому в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа Райану Рауту грозит до 20 лет лишения свободы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на ношение оружия. Об этом сообщили в суде. «Подозреваемому в покушении на Трампа может грозить до 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа за нарушение запрета на ношение оружия», — сказано в судебном документе. Его цитирует РИА Новости. Рауту предъявлено обвинение по двум статьям о незаконном владении оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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