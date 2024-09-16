Трамп заявил, что Байден и Харрис несут ответственность за второе покушение на него

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис несут ответственность за второе покушение на его жизнь с июля. В интервью американским журналистам экс-президент утверждает, что крайне провокационные высказывания демократов спровоцировали подозреваемого.
«Действия подозреваемого напрямую связаны с риторикой демократов», — заявил Трамп интервью Fox News Digital. Он добавил, что он очень серьезно относится к безопасности и очень обеспокоен.
Ранее американский лидер Джо Байден заявлял, что секретная служба США нуждается в помощи после второй попытки покушения на республиканского кандидата в президента. Инцидент произошел, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич, и был предотвращен благодаря быстрой реакции агентов.
Сотрудники заметили подозрительного мужчину с оружием и открыли по нему огонь. Сын подозреваемого заявил, что его отец ездил на Украину перед покушением. В Киеве опровергают свою причастность к инциденту.
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис несут ответственность за второе покушение на его жизнь с июля. В интервью американским журналистам экс-президент утверждает, что крайне провокационные высказывания демократов спровоцировали подозреваемого. «Действия подозреваемого напрямую связаны с риторикой демократов», — заявил Трамп интервью Fox News Digital. Он добавил, что он очень серьезно относится к безопасности и очень обеспокоен. Ранее американский лидер Джо Байден заявлял, что секретная служба США нуждается в помощи после второй попытки покушения на республиканского кандидата в президента. Инцидент произошел, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич, и был предотвращен благодаря быстрой реакции агентов. Сотрудники заметили подозрительного мужчину с оружием и открыли по нему огонь. Сын подозреваемого заявил, что его отец ездил на Украину перед покушением. В Киеве опровергают свою причастность к инциденту.