16 сентября 2024

Ученые узнали, как витамин D влияет на рак кишечника

ESMO: стандартные дозы витамина D не дают эффекта при лечении рака кишечника
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Кыштым. Челябинск, онкология, медицина, диагностический кабинет
Польза высоких доз витамина D для определенных пациентов требует дополнительного изучения Фото:

Применение высоких доз витамина D не дало изменений в динамике развития рака кишечника с метастазами. К такому выводу пришли специалисты Института Дана-Фарбер, представив их исследование на медицинской конференции ESMO.

«Высокие дозы витамина D не были связаны с какими-либо побочными эффектами. Однако скорость роста опухолей не отличалась при приеме высокой или стандартной дозы», — отметили ученые, передает «Газета.ru».

В ходе исследования 450 пациентов с метастатическим колоректальным раком были разделены на две группы, одна из которых получала высокие дозы витамина D в дополнение к стандартной химиотерапии и препарату бевацизумаб. Наблюдение продолжалось 20 месяцев, в течение которых не было замечено побочных эффектов от высоких доз витамина, но и значительного влияния на рост опухоли также не обнаружено. Тем не менее, потенциальная польза высоких доз для определенных пациентов требует дополнительного изучения.

Ранее химик-технолог Варвара Марченко сообщила о наличии канцерогенного вещества бензола в газированных напитках, фруктовых соках и соусах, что может способствовать развитию онкологических заболеваний. Бензол часто появляется в продуктах в процессе их обработки и хранения.

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Применение высоких доз витамина D не дало изменений в динамике развития рака кишечника с метастазами. К такому выводу пришли специалисты Института Дана-Фарбер, представив их исследование на медицинской конференции ESMO. «Высокие дозы витамина D не были связаны с какими-либо побочными эффектами. Однако скорость роста опухолей не отличалась при приеме высокой или стандартной дозы», — отметили ученые, передает «Газета.ru». В ходе исследования 450 пациентов с метастатическим колоректальным раком были разделены на две группы, одна из которых получала высокие дозы витамина D в дополнение к стандартной химиотерапии и препарату бевацизумаб. Наблюдение продолжалось 20 месяцев, в течение которых не было замечено побочных эффектов от высоких доз витамина, но и значительного влияния на рост опухоли также не обнаружено. Тем не менее, потенциальная польза высоких доз для определенных пациентов требует дополнительного изучения. Ранее химик-технолог Варвара Марченко сообщила о наличии канцерогенного вещества бензола в газированных напитках, фруктовых соках и соусах, что может способствовать развитию онкологических заболеваний. Бензол часто появляется в продуктах в процессе их обработки и хранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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