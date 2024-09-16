Ученые узнали, как витамин D влияет на рак кишечника

ESMO: стандартные дозы витамина D не дают эффекта при лечении рака кишечника

17 сентября 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Польза высоких доз витамина D для определенных пациентов требует дополнительного изучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Применение высоких доз витамина D не дало изменений в динамике развития рака кишечника с метастазами. К такому выводу пришли специалисты Института Дана-Фарбер, представив их исследование на медицинской конференции ESMO. «Высокие дозы витамина D не были связаны с какими-либо побочными эффектами. Однако скорость роста опухолей не отличалась при приеме высокой или стандартной дозы», — отметили ученые, передает «Газета.ru». В ходе исследования 450 пациентов с метастатическим колоректальным раком были разделены на две группы, одна из которых получала высокие дозы витамина D в дополнение к стандартной химиотерапии и препарату бевацизумаб. Наблюдение продолжалось 20 месяцев, в течение которых не было замечено побочных эффектов от высоких доз витамина, но и значительного влияния на рост опухоли также не обнаружено. Тем не менее, потенциальная польза высоких доз для определенных пациентов требует дополнительного изучения. Ранее химик-технолог Варвара Марченко сообщила о наличии канцерогенного вещества бензола в газированных напитках, фруктовых соках и соусах, что может способствовать развитию онкологических заболеваний. Бензол часто появляется в продуктах в процессе их обработки и хранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Применение высоких доз витамина D не дало изменений в динамике развития рака кишечника с метастазами. К такому выводу пришли специалисты Института Дана-Фарбер, представив их исследование на медицинской конференции ESMO. «Высокие дозы витамина D не были связаны с какими-либо побочными эффектами. Однако скорость роста опухолей не отличалась при приеме высокой или стандартной дозы», — отметили ученые, передает «Газета.ru». В ходе исследования 450 пациентов с метастатическим колоректальным раком были разделены на две группы, одна из которых получала высокие дозы витамина D в дополнение к стандартной химиотерапии и препарату бевацизумаб. Наблюдение продолжалось 20 месяцев, в течение которых не было замечено побочных эффектов от высоких доз витамина, но и значительного влияния на рост опухоли также не обнаружено. Тем не менее, потенциальная польза высоких доз для определенных пациентов требует дополнительного изучения. Ранее химик-технолог Варвара Марченко сообщила о наличии канцерогенного вещества бензола в газированных напитках, фруктовых соках и соусах, что может способствовать развитию онкологических заболеваний. Бензол часто появляется в продуктах в процессе их обработки и хранения.