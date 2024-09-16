Зеленский подтвердил, что Китай ввел ограничения на поставки дронов Украине

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Китай ввел ограничения на экспорт для Украины беспилотников и деталей для них, сообщили в Министерстве торговли КНР
Китай ввел ограничения на экспорт для Украины беспилотников и деталей для них, сообщили в Министерстве торговли КНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай ввел ограничения на поставки деталей для дронов Киеву. Ранее в Пекине сообщили о введении ограничений на экспорт комплектующих для беспилотников, которые могут использоваться в «немирных целях».

«Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения», — сообщил Владимир Зеленский в официальном telegram-канале. Он добавил, что в Украине знают, как нивелировать отрицательный эффект от этих ограничений.

Китай ограничил экспорт продукции двойного назначения, таких как беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, оборудование для получения инфракрасных изображений и другая техника. Об этом сообщило китайское Министерство торговли на официальном сайте.

Эти ограничения планировались с июля. В заявлении властей Китая тогда указывалось, что такое решение было принято для защиты «государственной безопасности и интересов». Эту информацию передает MK.RU.

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай ввел ограничения на поставки деталей для дронов Киеву. Ранее в Пекине сообщили о введении ограничений на экспорт комплектующих для беспилотников, которые могут использоваться в «немирных целях». «Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения», — сообщил Владимир Зеленский в официальном telegram-канале. Он добавил, что в Украине знают, как нивелировать отрицательный эффект от этих ограничений. Китай ограничил экспорт продукции двойного назначения, таких как беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, оборудование для получения инфракрасных изображений и другая техника. Об этом сообщило китайское Министерство торговли на официальном сайте. Эти ограничения планировались с июля. В заявлении властей Китая тогда указывалось, что такое решение было принято для защиты «государственной безопасности и интересов». Эту информацию передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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