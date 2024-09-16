Зеленский подтвердил, что Китай ввел ограничения на поставки дронов Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай ввел ограничения на поставки деталей для дронов Киеву. Ранее в Пекине сообщили о введении ограничений на экспорт комплектующих для беспилотников, которые могут использоваться в «немирных целях».
«Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения», — сообщил Владимир Зеленский в официальном telegram-канале. Он добавил, что в Украине знают, как нивелировать отрицательный эффект от этих ограничений.
Китай ограничил экспорт продукции двойного назначения, таких как беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, оборудование для получения инфракрасных изображений и другая техника. Об этом сообщило китайское Министерство торговли на официальном сайте.
Эти ограничения планировались с июля. В заявлении властей Китая тогда указывалось, что такое решение было принято для защиты «государственной безопасности и интересов». Эту информацию передает MK.RU.
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