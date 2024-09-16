Комик Поперечный* обратился в суд из-за своего статуса

16 сентября 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Данила Поперечный обжалует в суде свой статус «иноагента» Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Проживающий за границей комик Данила Поперечный* (признан иноагентом) обжалует свой статус «иноагента» в Замоскворецком суде Москвы. Судебное заседание назначено на 18 сентября, передали в инстанции. «Административный истец: Поперечный Д. А., административный ответчик: министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10», — цитирует РИА Новости судебную инстанцию. Ранее, в июне, Минюст внес Поперечного в реестр иностранных агентов. Ведомство мотивировало это решение тем, что комик выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о действиях властей РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проживающий за границей комик Данила Поперечный* (признан иноагентом) обжалует свой статус «иноагента» в Замоскворецком суде Москвы. Судебное заседание назначено на 18 сентября, передали в инстанции. «Административный истец: Поперечный Д. А., административный ответчик: министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10», — цитирует РИА Новости судебную инстанцию. Ранее, в июне, Минюст внес Поперечного в реестр иностранных агентов. Ведомство мотивировало это решение тем, что комик выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о действиях властей РФ.