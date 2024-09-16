Комик Поперечный* обратился в суд из-за своего статуса

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Данила Поперечный обжалует в суде свой статус «иноагента» Фото:

Проживающий за границей комик Данила Поперечный* (признан иноагентом) обжалует свой статус «иноагента» в Замоскворецком суде Москвы. Судебное заседание назначено на 18 сентября, передали в инстанции.

«Административный истец: Поперечный Д. А., административный ответчик: министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10», — цитирует РИА Новости судебную инстанцию.

Ранее, в июне, Минюст внес Поперечного в реестр иностранных агентов. Ведомство мотивировало это решение тем, что комик выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о действиях властей РФ.

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Проживающий за границей комик Данила Поперечный* (признан иноагентом) обжалует свой статус «иноагента» в Замоскворецком суде Москвы. Судебное заседание назначено на 18 сентября, передали в инстанции. «Административный истец: Поперечный Д. А., административный ответчик: министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10», — цитирует РИА Новости судебную инстанцию. Ранее, в июне, Минюст внес Поперечного в реестр иностранных агентов. Ведомство мотивировало это решение тем, что комик выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о действиях властей РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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