Комик Поперечный* обратился в суд из-за своего статуса

Проживающий за границей комик Данила Поперечный* (признан иноагентом) обжалует свой статус «иноагента» в Замоскворецком суде Москвы. Судебное заседание назначено на 18 сентября, передали в инстанции.
«Административный истец: Поперечный Д. А., административный ответчик: министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10», — цитирует РИА Новости судебную инстанцию.
Ранее, в июне, Минюст внес Поперечного в реестр иностранных агентов. Ведомство мотивировало это решение тем, что комик выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о действиях властей РФ.
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