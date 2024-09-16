Байден просит помощи после второго покушения на Трампа

Байден: секретная служба США нуждается в помощи
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден, stock
Секретной службе США нужно больше помощи, уверен Джо Байден Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Секретной службе США требуется помощь. Так американский лидер Джо Байден отреагировал на вторую попытку покушения на республиканского кандидата в президента Дональда Трампа.

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На Трампа совершено новое покушение: детали инцидента

«Секретной службе нужно больше помощи», — сказал Байден журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

На Трампа пытались совершить уже второе покушение. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты заметили подозрительного мужчину с оружием и открыли по нему огонь. Как пишет The Guardian со ссылкой на сына подозреваемого, его отец Райан Раут ездил на Украину перед покушением. Украина опровергла причастность ко второму покушению на Трампа

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Секретной службе США требуется помощь. Так американский лидер Джо Байден отреагировал на вторую попытку покушения на республиканского кандидата в президента Дональда Трампа. «Секретной службе нужно больше помощи», — сказал Байден журналистам. Его слова приводит РИА Новости. На Трампа пытались совершить уже второе покушение. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты заметили подозрительного мужчину с оружием и открыли по нему огонь. Как пишет The Guardian со ссылкой на сына подозреваемого, его отец Райан Раут ездил на Украину перед покушением. Украина опровергла причастность ко второму покушению на Трампа
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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