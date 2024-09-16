Байден просит помощи после второго покушения на Трампа

Секретной службе США требуется помощь. Так американский лидер Джо Байден отреагировал на вторую попытку покушения на республиканского кандидата в президента Дональда Трампа.
«Секретной службе нужно больше помощи», — сказал Байден журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
На Трампа пытались совершить уже второе покушение. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты заметили подозрительного мужчину с оружием и открыли по нему огонь. Как пишет The Guardian со ссылкой на сына подозреваемого, его отец Райан Раут ездил на Украину перед покушением. Украина опровергла причастность ко второму покушению на Трампа
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