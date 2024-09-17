Бывшая вице-премьер Абрамченко назначена замом Володина в Госдуме

17 сентября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Виктория Абрамченко также стала вице-спикером Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко назначена вице-спикером Госдумы от фракции «Единая Россия». Об этом сообщили в официальном telegram-канале партии. «Депутат Госдумы от Единой России Виктория Абрамченко избрана вице-спикером Госдумы», — написали в официальном telegram-канале «Единой России». Соответствующее решение приняли 17 сентября на пленарном заседании ГД. Ранее Абрамченко вошла в обновленный состав трех новых депутатов фракции своей партии. В списоке также указаны Николай Шульгинов и Олег Матыцин. Они победили на довыборах и заняли должности вице-спикера Госдумы, председателя комитета по энергетике и председателя комитета по физкультуре и спорту соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко назначена вице-спикером Госдумы от фракции «Единая Россия». Об этом сообщили в официальном telegram-канале партии. «Депутат Госдумы от Единой России Виктория Абрамченко избрана вице-спикером Госдумы», — написали в официальном telegram-канале «Единой России». Соответствующее решение приняли 17 сентября на пленарном заседании ГД. Ранее Абрамченко вошла в обновленный состав трех новых депутатов фракции своей партии. В списоке также указаны Николай Шульгинов и Олег Матыцин. Они победили на довыборах и заняли должности вице-спикера Госдумы, председателя комитета по энергетике и председателя комитета по физкультуре и спорту соответственно.