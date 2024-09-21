Глава МО Украины Умеров: Запад вложится в создание ракет и дронов для ВСУ

Западные страны выразили готовность финансировать украинскую программу по производству ракет и дронов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«В этом году мы разработали ракетную программу. Мы ею обменялись с партнерами и ожидаем, сколько они из имеющейся у нас возможности будут поддерживать производство ракет и дронов. Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это», — заявил Умеров в эфире телеканала «Рада». По его словам, скоро западные страны письменно подтвердят свою готовность финансировать проекты.
Президент Владимир Путин отмечал, что Россия поставит своей армии 1,4 млн беспилотников только за этот год. По его словам, выпуск такой техники уже увеличен кратно, а к 2030 году создадут 48 специализированных научно-производственных центров, которые будут разрабатывать, тестировать и выпускать БПЛА.
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