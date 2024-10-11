В СК потребовали расследовать изнасилование мигрантом школьницы под Петербургом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал расследовать информацию об изнасиловании мигрантом малолетней девочки в Ленинградской области. Об этом сообщили в официальном Telegram ведомства.
«[Бастрыкин] затребовал доклад о расследовании противоправных действий приезжего в отношении малолетней девочки в Ленинградской области», — сказано в telegram-канале СК. Сообщается, что в городе Кириши на приезжего из Средней Азии подала заявление опекун 13-летней девочки. Предварительно, 9 октября несовершеннолетняя находилась в гостях, где присутствовал мигрант, который и совершил развратные действия в отношении школьницы.
По факту произошедшего СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье 135 УК РФ, которая предусматривает ответственность за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего. В связи с серьезностью обвинений, глава СК потребовал от руководителя СУ СК России по Ленинградской области особо внимательно подойти к ведению расследования данного дела и представить подробный доклад о его ходе.
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