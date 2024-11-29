Застрявшим на лайнере по пути в Антарктиду озвучили размер компенсации

Застрявшие на лайнере россияне могут получить компенсацию в размере 50%
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Круизный лайнер застрял в порту Йокогама
Круизный лайнер застрял в порту Йокогама Фото:

На круизном лайнере SH DIANA, застрявшем на пути в Антарктиду из-за поломки двигателя, более 170 пассажиров, в том числе российские туристы, ожидают решения о компенсации. Сотрудник туротрасли в Греции рассказал, что размер зависит от условий контракта: если поломка не считается форс-мажором, возврат в 50% может считаться нормой.

«В договоре четко прописываются все детали — что считается форс-мажором, а что не считается. Если, например, поломка не указана как форс-мажор, то 50% — это нормально», — заявил сотрудник в туротрасли, его слова передает РИА Новости. Он также указал на важность времени, когда произошла проблема, и на то, что европейские законы регулируют компенсации за задержки рейсов, но не за поломки. 

Круизный лайнер застрял в порту Йокогама из-за технической неисправности, создав трудности для пассажиров, среди которых россияне. Они обратились за поддержкой как в консульство России, так и к местным японским властям, надеясь на разрешение ситуации. Компания Royal Caribbean International пообещала вернуть деньги за круиз в течение 14 рабочих дней. В ответ на сложившуюся ситуацию россияне объявили голодовку, требуя полного возмещения своих затрат, передает «Царьград».

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На круизном лайнере SH DIANA, застрявшем на пути в Антарктиду из-за поломки двигателя, более 170 пассажиров, в том числе российские туристы, ожидают решения о компенсации. Сотрудник туротрасли в Греции рассказал, что размер зависит от условий контракта: если поломка не считается форс-мажором, возврат в 50% может считаться нормой. «В договоре четко прописываются все детали — что считается форс-мажором, а что не считается. Если, например, поломка не указана как форс-мажор, то 50% — это нормально», — заявил сотрудник в туротрасли, его слова передает РИА Новости. Он также указал на важность времени, когда произошла проблема, и на то, что европейские законы регулируют компенсации за задержки рейсов, но не за поломки.  Круизный лайнер застрял в порту Йокогама из-за технической неисправности, создав трудности для пассажиров, среди которых россияне. Они обратились за поддержкой как в консульство России, так и к местным японским властям, надеясь на разрешение ситуации. Компания Royal Caribbean International пообещала вернуть деньги за круиз в течение 14 рабочих дней. В ответ на сложившуюся ситуацию россияне объявили голодовку, требуя полного возмещения своих затрат, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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