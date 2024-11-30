ВСУ атаковали Дагестан и Краснодарский край: главное об СВО за 30 ноября

ВСУ 30 ноября атаковали беспилотниками Дагестан и Краснодарский край. Эксперты считают, что эти действия могли иметь психологическое воздействие на местное население. В ответ ВС РФ нанесли удары по украинским позициям. Активные боевые действия продолжаются в ключевых областях Украины, и в Генштабе ВСУ зафиксировали увеличение угроз из-за наращивания российского наступления. Главное об СВО к вечеру 30 ноября — в материале URA.RU.
Атака беспилотников ВСУ на Дагестан и Краснодарский край
30 ноября в Лазаревском районе Сочи местные жители сообщали о взрывах в микрорайонах Лоо и Дагомыс. Глубокой ночью над Черным морем были уничтожены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ, всего же удалось перехватить 11 дронов.
Военные эксперты предполагают, что данные атаки имеют целью оказания психологического давления на местное население Краснодарского края. Это также создает потенциальные риски для туристов из-за возможности падения сбитых дронов.
В Дагестане также были замечены беспилотники, однако атаку удалось предотвратить без жертв. Работу махачкалинского аэропорта приостановили до 11:30 по московскому времени.
Потери в рядах ВСУ
За последние сутки ВС РФ нанесли серьезные удары по украинским позициям, уничтожив более 1,5 тысячи военнослужащих ВСУ, а также склады с оружием и западной бронетехникой. Как сообщает Пятый канал, Минобороны РФ подтвердило успешные операции, направленные против сосредоточений живой силы и техники украинской армии, включая станции радиоэлектронной борьбы.
ВС РФ поразили военные аэродромы Украины
ВС РФ нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры Украины, включая военные аэродромы и энергетические объекты, поддерживающие военно-промышленный комплекс. Минобороны сообщило, что для этого использовались авиация, беспилотники, ракеты и артиллерия.
Российские военные расширяют зону контроля в районе Новомлынска
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ расширяют контроль в районе Новомлынска. Российские бойцы, форсировав реку Оскол, начали увеличивать зону контроля на севере и юге от места высадки. Сообщение о форсировании и создании опорного пункта на правом берегу стало известным в четверг, также начались бои за поселок Двуречная в Харьковской области.
ВС РФ установили контроль над Раздольным
Группировка «Восток» успешно отразила контратаки ВСУ и установила контроль над населенным пунктом Раздольное. Подразделения улучшили свои позиции на переднем крае, пресекли попытки усиления украинской армии и предотвратили действия инженерных групп. Артиллерийским огнем были поражены опорные пункты ВСУ. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп.
Генштаб ВСУ предупредил украинцев о российском наступлении
Ситуация на покровском, кураховском и времевском направлениях остается сложной для Киева из-за продолжающего наступления ВС РФ. В Генштабе ВСУ отметили, что боевые действия усиливаются на лиманском и купянском направлениях, а также продолжаются в районах Кудиевки, Волчанска и Тихого на харьковском фронте.
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