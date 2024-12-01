Лавров напомнил Западу слова Путина, сказанные в 2022 году

Лавров: те, кто эскалируют конфликт на Украине, понесут заслуженную кару
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Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что СВО была неизбежна с самого начала
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что СВО была неизбежна с самого начала Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил слова выступления главы России Владимира Путина о том, что спецоперация была неизбежна. По словам главы российского МИД, те, кто в настоящее время пытается эскалировать ситуацию, понесут заслуженное наказание.

«Спецоперация была неизбежна Президент подробнейшим образом об этом говорил в своем выступлении [2022 года]. Видимо, те, кто нагнетает сейчас страсти и пытается эскалировать ситуацию до предела, не читали заявления российского президента, а надо это делать регулярно <...> То, что они понесут заслуженную кару, сомнений быть не может», — заявил Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале.

Глава МИД РФ отметил, что нагнетание и эскалация конфликта происходит в «бессильной злобе». Так Лавров ответил на вопрос журналиста о том, являются ли украинские удары ракет по территории России подтверждением неизбежности СВО. 

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Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил слова выступления главы России Владимира Путина о том, что спецоперация была неизбежна. По словам главы российского МИД, те, кто в настоящее время пытается эскалировать ситуацию, понесут заслуженное наказание. «Спецоперация была неизбежна Президент подробнейшим образом об этом говорил в своем выступлении [2022 года]. Видимо, те, кто нагнетает сейчас страсти и пытается эскалировать ситуацию до предела, не читали заявления российского президента, а надо это делать регулярно <...> То, что они понесут заслуженную кару, сомнений быть не может», — заявил Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале. Глава МИД РФ отметил, что нагнетание и эскалация конфликта происходит в «бессильной злобе». Так Лавров ответил на вопрос журналиста о том, являются ли украинские удары ракет по территории России подтверждением неизбежности СВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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