Лавров напомнил Западу слова Путина, сказанные в 2022 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил слова выступления главы России Владимира Путина о том, что спецоперация была неизбежна. По словам главы российского МИД, те, кто в настоящее время пытается эскалировать ситуацию, понесут заслуженное наказание.
«Спецоперация была неизбежна Президент подробнейшим образом об этом говорил в своем выступлении [2022 года]. Видимо, те, кто нагнетает сейчас страсти и пытается эскалировать ситуацию до предела, не читали заявления российского президента, а надо это делать регулярно <...> То, что они понесут заслуженную кару, сомнений быть не может», — заявил Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале.
Глава МИД РФ отметил, что нагнетание и эскалация конфликта происходит в «бессильной злобе». Так Лавров ответил на вопрос журналиста о том, являются ли украинские удары ракет по территории России подтверждением неизбежности СВО.
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