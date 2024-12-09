На Урале задержали иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов

В Москве будут судить фиктивно трудоустроившую 300 мигрантов женщину
© Служба новостей «URA.RU»
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На жительницу ближнего зарубежья завели уголовное дело за фиктивное трудоустройство мигрантов
На жительницу ближнего зарубежья завели уголовное дело за фиктивное трудоустройство мигрантов Фото:

В аэропорту Свердловской области задержана фигурантка уголовного дела о незаконной миграции. Она успела фиктивно трудоустроить 300 мигрантов. Об этом в своем telegram-rанале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.  

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержали гражданку ближнего зарубежья в аэропорту Свердловской области при попытке вылета за пределы Российской Федерации, — написала Волк. Отмечается, что ее отправили под домашний арест. 

Подозреваемая вместе с сообщниками искала на одном из московских рынков иностранцев, заинтересованных в оформлении документов для легализации своего пребывания в России. Приезжие фиктивно устраивались на работу в компанию, которая на самом деле не вела никакой финансово-хозяйственной деятельности. С фиктивными трудовыми договорами они приходили в миграционные органы и продлевали сроки пребывания на территории России. За свои услуги задержанная брала от трех до семи тысяч рублей.

Таким образом ей удалось легализовать более 300 иностранных граждан и заработать более полутора миллионов рублей. В настоящее время предварительное расследование уголовного дела об организации незаконной миграции завершено, материалы направлены в суд.

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В аэропорту Свердловской области задержана фигурантка уголовного дела о незаконной миграции. Она успела фиктивно трудоустроить 300 мигрантов. Об этом в своем telegram-rанале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.   «Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержали гражданку ближнего зарубежья в аэропорту Свердловской области при попытке вылета за пределы Российской Федерации, — написала Волк. Отмечается, что ее отправили под домашний арест.  Подозреваемая вместе с сообщниками искала на одном из московских рынков иностранцев, заинтересованных в оформлении документов для легализации своего пребывания в России. Приезжие фиктивно устраивались на работу в компанию, которая на самом деле не вела никакой финансово-хозяйственной деятельности. С фиктивными трудовыми договорами они приходили в миграционные органы и продлевали сроки пребывания на территории России. За свои услуги задержанная брала от трех до семи тысяч рублей. Таким образом ей удалось легализовать более 300 иностранных граждан и заработать более полутора миллионов рублей. В настоящее время предварительное расследование уголовного дела об организации незаконной миграции завершено, материалы направлены в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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