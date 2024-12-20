Baza сообщила о взрыве в одном из московских банков

В одном из банков Москвы произошел взрыв. По информации от очевидцев, инцидент случился в отделении на бульваре Яна Райниса около 20 часов (по мск), после того, как неизвестный мужчина активировал взрывное устройство в зоне банкоматов.
«Предварительно, около 20 часов неизвестный мужчина зашел в отделение и взорвал неизвестный предмет в помещении», — передает telegram-канал Baza. После взрыва мужчина был задержан сотрудниками безопасности банка. В момент происшествия посетителей в банке уже не было, в здании находились только сотрудники.
В данный момент доступ внутрь заблокирован из-за того, что все помещение сильно задымлено. Сотрудники банка успели эвакуироваться и на данный момент не могут вернуться. На место инцидента уже прибыли оперативные службы для проведения необходимых мероприятий. Предположительно, взрыв мог произойти в отделении Сбербанка на Коровинском шоссе, где неизвестные пытались взломать банкомат с помощью огнетушителя, в результате чего он сгорел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.