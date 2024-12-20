Baza сообщила о взрыве в одном из московских банков

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Взрыв в московском банке произошел после попытки неизвестного мужчины подорвать банкомат (архивное фото)
Взрыв в московском банке произошел после попытки неизвестного мужчины подорвать банкомат (архивное фото) Фото:

В одном из банков Москвы произошел взрыв. По информации от очевидцев, инцидент случился в отделении на бульваре Яна Райниса около 20 часов (по мск), после того, как неизвестный мужчина активировал взрывное устройство в зоне банкоматов.

«Предварительно, около 20 часов неизвестный мужчина зашел в отделение и взорвал неизвестный предмет в помещении», — передает telegram-канал Baza. После взрыва мужчина был задержан сотрудниками безопасности банка. В момент происшествия посетителей в банке уже не было, в здании находились только сотрудники. 

В данный момент доступ внутрь заблокирован из-за того, что все помещение сильно задымлено. Сотрудники банка успели эвакуироваться и на данный момент не могут вернуться. На место инцидента уже прибыли оперативные службы для проведения необходимых мероприятий. Предположительно, взрыв мог произойти в отделении Сбербанка на Коровинском шоссе, где неизвестные пытались взломать банкомат с помощью огнетушителя, в результате чего он сгорел.

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В одном из банков Москвы произошел взрыв. По информации от очевидцев, инцидент случился в отделении на бульваре Яна Райниса около 20 часов (по мск), после того, как неизвестный мужчина активировал взрывное устройство в зоне банкоматов. «Предварительно, около 20 часов неизвестный мужчина зашел в отделение и взорвал неизвестный предмет в помещении», — передает telegram-канал Baza. После взрыва мужчина был задержан сотрудниками безопасности банка. В момент происшествия посетителей в банке уже не было, в здании находились только сотрудники.  В данный момент доступ внутрь заблокирован из-за того, что все помещение сильно задымлено. Сотрудники банка успели эвакуироваться и на данный момент не могут вернуться. На место инцидента уже прибыли оперативные службы для проведения необходимых мероприятий. Предположительно, взрыв мог произойти в отделении Сбербанка на Коровинском шоссе, где неизвестные пытались взломать банкомат с помощью огнетушителя, в результате чего он сгорел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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