В России водителей обяжут показывать сотрудникам ГАИ новый документ

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Сотрудники ГАИ смогут потребовать дополнительные документы у части водителей
Сотрудники ГАИ смогут потребовать дополнительные документы у части водителей Фото:

МВД РФ предложило новое требование для водителей автомобилей, зарегистрированных за пределами России. По проекту постановления правительства, такие водители будут обязаны предъявлять договор страхования гражданской ответственности при запросе сотрудников ГАИ. Эти изменения касаются иностранных транспортных средств, временно используемых на территории РФ.

В частности, в постановлении уточняется, что в случае, если гражданская ответственность застрахована в рамках международных систем страхования, водитель обязан по требованию полиции представить документ, подтверждающий заключение такого договора. Это указывается в документе, подготовленном МВД, содержание которого приводит ТАСС.

Ранее Центробанк России анонсировал изменения в тарифах ОСАГО. Они последуют за планами Российского союза автостраховщиков (РСА) по росту таких тарифов. Так, например, будут введены новые коэффициенты, включая «коэффициент мощности» и «коэффициент возраст-стаж» для мотоциклов.

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МВД РФ предложило новое требование для водителей автомобилей, зарегистрированных за пределами России. По проекту постановления правительства, такие водители будут обязаны предъявлять договор страхования гражданской ответственности при запросе сотрудников ГАИ. Эти изменения касаются иностранных транспортных средств, временно используемых на территории РФ. В частности, в постановлении уточняется, что в случае, если гражданская ответственность застрахована в рамках международных систем страхования, водитель обязан по требованию полиции представить документ, подтверждающий заключение такого договора. Это указывается в документе, подготовленном МВД, содержание которого приводит ТАСС. Ранее Центробанк России анонсировал изменения в тарифах ОСАГО. Они последуют за планами Российского союза автостраховщиков (РСА) по росту таких тарифов. Так, например, будут введены новые коэффициенты, включая «коэффициент мощности» и «коэффициент возраст-стаж» для мотоциклов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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