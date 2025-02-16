Telegraph: на Украине регулярно пропадают военные поставки от НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная помощь не успевает прибыть украинцам
Военная помощь не успевает прибыть украинцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военная помощь, предоставляемая Украине западными странами, теряется еще до своего прибытия в учебные центры. Об этом сообщает британская газета The Sunday Telegraph, ссылаясь на анонимный источник.

«Грузовики, везущие технику, время от времени пропадают, а партии транспортных средств прибывают в военные части без каких-либо деталей. Включая даже ремни безопасности», — пишет Telegraph.

США озвучили два принципа урегулирования СВО, среди которых не оказалось дополнительных поставок оружия Украине. Конфликт не может быть завершен военным путем и потребует дипломатического решения, заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военная помощь, предоставляемая Украине западными странами, теряется еще до своего прибытия в учебные центры. Об этом сообщает британская газета The Sunday Telegraph, ссылаясь на анонимный источник. «Грузовики, везущие технику, время от времени пропадают, а партии транспортных средств прибывают в военные части без каких-либо деталей. Включая даже ремни безопасности», — пишет Telegraph. США озвучили два принципа урегулирования СВО, среди которых не оказалось дополнительных поставок оружия Украине. Конфликт не может быть завершен военным путем и потребует дипломатического решения, заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...