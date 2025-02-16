Военная помощь, предоставляемая Украине западными странами, теряется еще до своего прибытия в учебные центры. Об этом сообщает британская газета The Sunday Telegraph, ссылаясь на анонимный источник.
«Грузовики, везущие технику, время от времени пропадают, а партии транспортных средств прибывают в военные части без каких-либо деталей. Включая даже ремни безопасности», — пишет Telegraph.
США озвучили два принципа урегулирования СВО, среди которых не оказалось дополнительных поставок оружия Украине. Конфликт не может быть завершен военным путем и потребует дипломатического решения, заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
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