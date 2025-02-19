Какие праздники отмечают 20 февраля: что нельзя делать в этот день

Четверг, 20 февраля 2025 года — день, богатый на праздники и памятные события. В России отмечают День Луки, или Могущницу по народному календарю, а православные христиане чтут память святителя Парфения Лампсакийского. Кроме того, в мире празднуют несколько необычных и интересных дат. Подробнее об этих праздниках, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют традиции и приметы — в материале URA.RU.
Православный праздник 20 февраля 2025 года
День памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского
Главный церковный праздник этого дня — память святителя Парфения, епископа Лампсакийского. Он жил в IV веке в Малой Азии и прославился своим даром исцеления и чудотворения. Парфений с юности был очень набожным, хорошо знал Священное Писание и обладал добрым сердцем. Он раздавал всю милостыню нищим, и Господь наградил его способностью врачевать болезни и изгонять бесов.
Став епископом города Лампсака, Парфений ревностно распространял христианство и боролся с язычеством. Он убедил императора Константина Великого дать ему полномочия разрушать идольские капища и строить на их месте православные храмы. Своими молитвами и чудесами святитель многих обратил ко Христу.
Однажды Парфений силой Божией даже воскресил человека, погибшего при строительстве церкви. А бесов, изгнанных им из одержимых людей, отправлял жить в «места пустынные и безводные». Святой мирно скончался в 340-х годах и был погребен в родном городе Лампсаке.
Народный праздник 20 февраля 2025 года
День Луки (Могущница)
В народе 20 февраля называли Днем Луки, или Могущницей. Это название праздник получил в честь преподобного Луки Елладского — греческого монаха, жившего в 9-10 веках. Он основал несколько монастырей и прославился своей праведной жизнью.
На Руси Лука считался покровителем полей и огородов. Крестьяне в этот день пекли пироги с луком и раздавали их нищим, веря, что это принесет хороший урожай. Также было принято поминать усопших предков и угощать блинами случайных путников.
А вот «могущницей» называли лапчатку — траву с крестообразными листьями. Знахари собирали ее и готовили из нее различные снадобья и отвары. Считалось, что в День Луки лапчатка обретает особую целебную силу и может излечить от многих болезней.
Что можно и нельзя делать 20 февраля 2025
По народным поверьям, 20 февраля — хороший день для общения с родными и близкими. Желательно навестить родителей, братьев и сестер, помириться с теми, с кем были в ссоре. Также можно устроить семейный ужин и развлечения — это укрепит отношения и принесет в дом радость.
А вот ссориться, злиться и обижаться 20 февраля категорически нельзя. Это может привести к разладу в семье и неприятностям в течение всего года. Также не рекомендуется одалживать деньги, иначе они будут утекать, как вода.
По погодным приметам, если 20 февраля вокруг солнца видны столбы — значит, скоро грянут сильные морозы. А капель в этот день предвещает хороший урожай пшеницы. Охотники тоже примечали: если 20 февраля снег на деревьях — год будет неудачным для охоты.
Праздники в России и мире 20 февраля 2025 года
Всемирный день социальной справедливости
Одним из главных международных праздников 20 февраля является Всемирный день социальной справедливости. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году с целью привлечь внимание к проблемам неравенства, бедности и дискриминации в современном обществе.
Социальная справедливость — это равные права и возможности для всех людей независимо от их пола, возраста, расы, религии или социального статуса. К сожалению, в реальности многие люди сталкиваются с ущемлением своих прав, безработицей, нищетой и другими проявлениями несправедливости.
Поэтому ООН призывает все государства в этот день проводить мероприятия, направленные на искоренение социального неравенства. Это могут быть благотворительные акции по сбору средств для малоимущих, образовательные семинары и лекции, культурные события.
Главная задача Дня социальной справедливости — напомнить, что достойная жизнь, труд и самореализация должны быть доступны каждому человеку на планете. И только объединив усилия власти, бизнеса и общества можно построить по-настоящему справедливый мир.
День леденцовых петушков
А вот еще один необычный праздник, который отмечается 20 февраля — День леденцовых петушков. Он появился в России совсем недавно, но уже успел полюбиться многим сладкоежкам.
Яркие разноцветные леденцы на палочке в виде петушков были очень популярны в СССР. Для советских детей они были не просто лакомством, а настоящим символом праздника и радости. Сегодня эти ностальгические сладости возвращаются на прилавки магазинов.
Так что 20 февраля — отличный повод вспомнить вкус детства и побаловать себя и своих детей румяными карамельными петушками. Купите набор этих леденцов, соберите семью или друзей и устройте веселые посиделки с чаем и задушевными разговорами.
Международный день курильщиков трубки
Для любителей трубок 20 февраля — тоже особенная дата, ведь в этот день отмечается Международный день курильщиков трубки. Он зародился в Европе и США более 20 лет назад и объединяет ценителей этого благородного хобби по всему миру.
Трубка — это не просто способ курения табака, а целая философия, ритуал и даже искусство. Настоящие трубокуры коллекционируют редкие экземпляры трубок ручной работы, экспериментируют с сортами табака и техниками курения. Для них это медитативный процесс, помогающий расслабиться и сосредоточиться.
Однако важно помнить, что курение вредит здоровью, поэтому увлекаться трубкой стоит в меру. И ни в коем случае не приобщать к этому детей и подростков.
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