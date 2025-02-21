ФСБ опубликовала секретные документы времен ВОВ

Управление ФСБ России по Республике Коми обнародовало архивные секретные материалы, касающиеся Семена Тихоновича Ахраменко, который в годы Великой Отечественной войны служил в карательном фашистском отряде «682-й Восточный батальон» и совершал преступления против советских граждан. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.
«В июне 1948 года сотрудники Управления охраны МГБ Печорской железной дороги получили данные о том, что кочегар паровозного депо станции Ира-Иоль (Ираель, Сосногорский район Коми) Ахраменко Семен Тихонович, проживая на оккупированной немцами территории Белорусской ССР, в 1943 году добровольно поступил на службу в гарнизон полиции. Работая полицейским Ахраменко неоднократно принимал участие в боях против партизан, в результате которых были жертвы, а также занимался ограблением советских граждан», — следует из материалов уголовного дела.
В документах также указывается, что Ахраменко был активным участником «Союза борьбы против большевизма», созданного немцами, и дал клятву верности лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. В ходе следствия и судебного процесса его вина в измене Родине была полностью доказана. 3 сентября 1948 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.
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