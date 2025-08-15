Из-за атаки ВСУ по Ростову-на-Дону повреждены 33 жилых дома

В Ростове-на-Дону повреждения из-за атаки дронов получили 33 дома
В Ростове-на-Дону повреждения из-за атаки дронов получили 33 дома

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ростов-на-Дону, которая произошла накануне, повреждения получили 33 многоквартирных дома. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

«После обследования территории места происшествия выявлены 33 поврежденных дома. В дальнейшем еще возможны корректировки списков», — отметил глава города в своем telegram-канале. Скрябин подчеркнул, что работа по обследованию затронутых районов для выявления всех последствий атаки продолжится в ближайшие дни. На следующий день после атаки Скрябин провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

По информации администрации Ростова-на-Дону, на данный момент расширена зона локального режима чрезвычайной ситуации в пределах Октябрьского и частично Кировского районов. Комиссии проводят поквартирный обход пострадавших домов, а коммунальные службы занимаются уборкой придомовых территорий. Кроме того, уже поступило 72 пакета документов на получение единовременной выплаты, а 100 жителям оказана юридическая помощь.

Атака украинских беспилотников на Ростов-на-Дону произошла 14 августа 2025 года: тогда были ранены 13 мирных жителей, повреждены жилые дома, а в городе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Власти и экстренные службы продолжают работы по устранению последствий, оказывают помощь пострадавшим. 

